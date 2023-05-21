Dolu yağışı sonrası meyve toplar gibi topladılar! Şoke eden görüntüler yürekleri burktu

Ceylanpınar'da dün gece etkili olan dolu, hayatı felç etti. Bazı binaların çatısı çökerken, elektrik telleri koptu. Ağaçların da devrildiği ilçede yıldırımın düştüğü bir evde güneş enerjisi panelleri zarar gördü.

İlçede yaşanan dolu felaketinin oluşturduğu hasar gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Ekipler, hasar gören bölgelere giderek çalışma başlattı.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Öte yandan, dün gece etkili olan dolu yağışında yürek burkan görüntüler de ortaya çıktı. Birçok bölgede ekinler ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Tarla ve bahçelerini kontrol etmeye giden çiftçiler, dolu nedeniyle yaralanan çok sayıda kuş ile karşılaştı.

Ağaçların altına düşen kuşları meyve toplar gibi toplayan vatandaşlar, araca koyup ısıtmaya çalıştı.

(İHA)

