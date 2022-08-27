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Domates gribi nedir, domates gribi belirtileri nelerdir?

27.08.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da Domates gribi olarak bilinen ve çocuklar arasında hızla yayılan Grip İnfluenza virüsü tarafından meydana gelen genellikle sonbahar kış aylarında ateş yüksekliği, kas-eklem ağrıları, baş ağrısı, kuru öksürük ile karakterize bir hastalıktır.

Domates gribi nedir, domates gribi belirtileri nelerdir?

Hindistan’ın Kerala bölgesinde, 2022 yılı mayıs ayında 5 yaş altında görülen ve hızla artan viral bir hastalık tespit edilmiştir. Vücuttaki kızarıklıklar ve ateş yüksekliği ile seyreden hastalığa, her nedense grip virüsü (influenza) etken olmamasına rağmen ateş yüksekliği, kas ağrısı ve benzer gribal semptomların olması nedeniyle domates gribi veya domates ateşi gibi Tıp literatüründe olmayan bir isimlendirme yapılmıştır.

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Tıp camiasının en önemli dergilerinden biri olan Lancet’te konu ile ilgili bir kısa yazı yazılması nedeniyle de konu ilgi çekmiştir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, açıklamalarda bulundu.

DOMATES GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şu ana kadar Hindistan dışında vaka tespit edilmeyen hastalık genellikle 5 yaş altı çocuklarda ateş yüksekliği, halsizlik, eklem ve kas ağrıları yanında vücutta döküntüler ile seyretmektedir. Yetişkinlerde kendisini hafif döküntü ve halsizlik semptomları ile göstermektedir. Diğer viral enfeksiyonlara benzer şekilde spesifik bir tedavisi olmayan bu hastalıkta hastalığın bulaşmasını engellemeye yönelik izolasyon, sıvı tüketiminin artırılması ve semptomatik tedaviler dışında spesifik bir tedavi yoktur. Hastalık tüm dünyada yaygın olan başka bir viral enfeksiyon olan el-ayak-ağız hastalığının bir varyantı olduğu düşünülmektedir. Bazı hastalarda el-ayak-ağız hastalığı virüsü tespit edildiği belirtilmiştir.

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BİRÇOK ENFEKSİYONDAN KORUNMANIN EN ÖNEMLİ YOLU KİŞİSEL HİJYEN

Covid-19 pandemisi öncesinde sık görülen buna benzer viral salgınlar olmasına rağmen, pandemi sonrası yeni bir pandemi korkusu nedeniyle bu tarz küçük salgınlar medyanın ve halkın ilgisini çekmektedir. Birçok enfeksiyondan korunmanın en önemli yolu kişisel hijyen kurallarına uymak, kalabalık havalandırması iyi olmayan mekanlarda bulunmamaktır. Akdeniz tipi beslenme, fast-food beslenmeden uzak durmak, sigara ve alkol kullanımından kaçınma, güneş ışığından faydalanma ve düzenli egzersiz kalp damar hastalıklarından korunmanın yanı sıra enfeksiyonlara karşıda doğal bağışıklığımızı güçlendiren faktörler olarak sıralanabilir.


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