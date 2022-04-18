HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta hayatını kaybetti

Domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta hayatını kaybetti

18.04.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta 2 ay sonra hayatını kaybetti. 57 yaşındaki kalp hastasına Maryland eyaletindeki bir hastanede, son çare olarak domuz kalbi nakledilmişti.

Domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta hayatını kaybetti

ABD'de genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakledilerek tarihe geçen hasta 2 ay sonra hayatını kaybetti.

57 yaşındaki kalp hastasına Maryland eyaletindeki bir hastanede, son çare olarak domuz kalbi nakledilmişti.

David Bennett isimli hasta, ilk niteliğindeki ameliyat için "Ya ölecektim ya da bu ameliyatı olacaktım." demişti.

Bennet'in birkaç gün önce durumunun kötüleşmeye başladı ve 8 Mart'ta hayatını kaybettiği açıklandı.

Doktorları David Bennett'ın, ameliyat sonrası ailesi ile vakit geçirebildiğini, hatta Amerikan Futbol Ligi finalini izlediğini belirtiyor.

Ameliyatı yapan cerrah Bartley Griffith, hastası için "Cesur ve saygın bir hasta olarak sonuna kadar savaştı" dedi.

Bennet'ın oğlu da ilk niteliğindeki ameliyat için "bir umudun başlangıcı olmasını" dilediğini söyledi.

Kalbin reddedilmeden insan vücudunda işlev görebilmesi için domuzun genetiği değiştirilmişti.

Genetiği değiştirilmiş hayvanların bu şekilde kullanılmasının, nakillerdeki organ sıkıntısının aşılmasına yardımcı olması umuluyor.

Tarihi bir aşama geçildi

Deneyde, bir domuzun böbreği, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın vücuduna yerleştirilmiş ve böbreğin vücutta çalışmaya başladığı açıklanmıştı.

BBC sağlık muhabiri James Gallagher, farklı bir türden organ naklinin önündeki en büyük engelin "hiper-akut ret" olduğunu belirtiyor. Bu durumda, vücut, nakille giren dokuyu öylesine yabancı olarak algılıyor ki, dakikalar içinde öldürmek için harekete geçiyor.

Yapılan 10 farklı değişiklikle, domuz kalbinin insan vücudu tarafından kabul edileceği umuluyordu. Nakil sonrası da "hiper-akut ret" yaşanmadı ve tarihi bir aşama geçildi.

Gallagher, ameliyattan bir ay sonra konuştuğu cerrahların, halen vücudun ret işareti vermediğini söylediklerini aktardı. Ancak Bennet henüz açıklanamayan bir sebeple hayatını kaybetti.

ABD'de her gün, organ nakli için bekleyen 17 hasta hayatını kaybediyor.

OrganDonor.gov sitesine göre, ülkede 100 binden fazla kişi organ nakli bekliyor.

Eylül ayında New York'ta araştırmacılar, domuzların hayvandan insana nakiller için umut vadedebileceğini iddia ederek bir deney yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mide bulantılarına neden olan ciddi hastalıklar Mide bulantılarına neden olan ciddi hastalıklar
Görüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş kararGörüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş karar
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Tereyağı diye sattığı ürün bakın ne çıktıSosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Tereyağı diye sattığı ürün bakın ne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! Milyonlar izliyor ama...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.