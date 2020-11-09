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Donald Trump'ın eski danışmanı: Melania Trump boşanma davası açacak

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 09:24 | Son Güncelleme

ABD'de başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump'a bir darbe de eşi Melania Trump'tan mı gelecek? Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Manigault Newman, 15 yıllık evliliğin sona erdiğini iddia ederek, "Melania boşanmak için dakikaları sayıyor" dedi.

Donald Trump'ın eski danışmanı: Melania Trump boşanma davası açacak

ABD başkanlığını Joe Biden'e kaptıran Donald Trump'ın başı, kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman'ın açıklaması ile ağrıyacak.

Milliyet'in Daily Mail'den aktardığı habere göre Newman, Trump'ın seçimi kaybetmesiyle birlikte karısı Melenia'nın artık boşanma davası açmak için geri sayıma başladığını söyledi.

Trump'la 2004 yılında The Apprentice (Çaylak) programına çıktıktan sonra tanışan, Ocak 2017’de Trump’ın yardımcısı ve Halkla İrtibat Ofisi'nde İletişim Direktörü olan 46 yaşındaki Omarosa Manigault Newman, Donald ve Melania Trump çiftinin evliliklerinin çok tuhaf bir evlilik olduğunu ve Trump'ın Melania'yı eşten çok bir emir kulu gibi gördüğünü söyledi.

Newman açıklamasına şöyle devam etti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melania çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler. Ancak bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melania'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu."

Newman, Melania Trump'ın boşanma işlemlerine başlaması için Beyaz Saray'dan taşınmalarını beklediğini ve saatleri saydığını söyledi.

ABD başkanı Donald Trump'ın danışmanı Omarosa Manigault Newman, Kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa etmişti.

Beyaz Saray'ı içerden biri olarak anlattığı Unhinged (Kaçık) isimli bir kitabıyla gündemde olan Newman, daha önce verdiği bir röportajda, Trump’ın seçimleri kaybetmesi durumunda neler olacağına dair de tahminlerde bulunmuştu.

"SEÇİMİ KAYBEDİNCE KAVGA ÇIKARACAK" DEMİŞTİ

Eski yardımcı, “Bence ofisten ayrılırken kavga çıkaracak. Ama neyse ki görev devir tesliminin huzur içinde yapılmasını sağlayacak korumalar mevcut. Trump bebek gibi somurtsa da, aksilik çıkarsa da görevliler harekete geçer ve onu Beyaz Saray’dan çıkarır ve yeni lideri getirir. Yani bu durumda bu kişilerin Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris olmasını umuyorum” demişti.

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