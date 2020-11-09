Donald Trump'ın eski danışmanı: Melania Trump boşanma davası açacak

ABD başkanlığını Joe Biden'e kaptıran Donald Trump'ın başı, kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman'ın açıklaması ile ağrıyacak.

Milliyet'in Daily Mail'den aktardığı habere göre Newman, Trump'ın seçimi kaybetmesiyle birlikte karısı Melenia'nın artık boşanma davası açmak için geri sayıma başladığını söyledi.

Trump'la 2004 yılında The Apprentice (Çaylak) programına çıktıktan sonra tanışan, Ocak 2017’de Trump’ın yardımcısı ve Halkla İrtibat Ofisi'nde İletişim Direktörü olan 46 yaşındaki Omarosa Manigault Newman, Donald ve Melania Trump çiftinin evliliklerinin çok tuhaf bir evlilik olduğunu ve Trump'ın Melania'yı eşten çok bir emir kulu gibi gördüğünü söyledi.

Newman açıklamasına şöyle devam etti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melania çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler. Ancak bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melania'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu."