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  4. Donald Trump'tan şaka yollu uyarı! Kızı evlenince damadına göz dağı verdi

Donald Trump'tan şaka yollu uyarı! Kızı evlenince damadına göz dağı verdi

16.11.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Ariana Trump, Lübnanlı milyarder Michael Boulos ile evlendi. Çiftin düğün töreni Trump'ın Mar-a-Lago adlı malikanesinde düzenlendi. Törenden paylaşılan görüntülerde, Donald Trump'ın damadına şakayla karışık verdiği gözdağı dikkat çekti.

Donald Trump'tan şaka yollu uyarı! Kızı evlenince damadına göz dağı verdi

Trump'ın, ikinci evliliğini yaptığı Marla Maples ile yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Tiffany, Lübnan asıllı milyarder bir ailenin oğlu olan Michael Boulos, ile görkemli bir törenle evlendi. Düğüne Trump'ın bütün çocukları hazır bulundu.

UYARDI

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Donald Trump, kızı Tiffany ile Here Comes The Sun şarkısı eşliğinde dans etti. Damadıyla da samimi olduğu gözden kaçmayan eski başkan, Michael Boulos'u şakayla karışık bir şekilde kızına iyi bakması konusunda uyardı.

''SEN DAHA İYİ BAK''

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Trump'ın damadına, "Michael, sen ona daha iyi bak" dedi. Ardından da "Şüphesiz, sen çok özel bir insansın. Yaşının da çok ötesindesin. Siz iki muhteşemsiniz ve bugün çok güzeldi." diye konuştu.


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Donald Trump

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