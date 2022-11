Donald Trump'tan şaka yollu uyarı! Kızı evlenince damadına göz dağı verdi

Trump'ın, ikinci evliliğini yaptığı Marla Maples ile yaptığı ikinci evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Tiffany, Lübnan asıllı milyarder bir ailenin oğlu olan Michael Boulos, ile görkemli bir törenle evlendi. Düğüne Trump'ın bütün çocukları hazır bulundu.

Donald Trump, kızı Tiffany ile Here Comes The Sun şarkısı eşliğinde dans etti. Damadıyla da samimi olduğu gözden kaçmayan eski başkan, Michael Boulos'u şakayla karışık bir şekilde kızına iyi bakması konusunda uyardı.

Trump'ın damadına, "Michael, sen ona daha iyi bak" dedi. Ardından da "Şüphesiz, sen çok özel bir insansın. Yaşının da çok ötesindesin. Siz iki muhteşemsiniz ve bugün çok güzeldi." diye konuştu.