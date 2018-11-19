Dönercide silahlı çatışma! Eski çalışan dükkanı bastı

Olay, gece geç saatlerinde İnegöl ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren dönercide meydana geldi. Daha önce işyerinde çalışan ve bir süre önce ayrılan Abdurrahman A., bir miktar alacağı olduğu gerekçesiyle büfenin önüne gelip tabancayla rast gele ateş açmaya başladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay sırasında işyerinde bulunan işletme sahibi Şaban O.'da belindeki tabancasını çekerek karşılık verince çatışma yaşandı.

POLİS ÇEVREDEN ÇOK SAYIDA KOVAN TOPLADI

Kısasa süreli çatışmanın ardından Abdurrahman A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis geldi. Kimsenin yaralanmadığı çatışma sırasında işyeri zarar görürken, polis çevreden çok sayıda boş kovan topladı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada olay yerinde kan izlerine rastlayan ekipler, saldırganın yaralanma ihtimaline karşın, tedavi için gidebileceği ilçedeki hastanelerde de araştırma başlattı. (DHA)



