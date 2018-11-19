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Dönercide silahlı çatışma! Eski çalışan dükkanı bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 03:45 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Abdurrahman A. bir süre önce ayrıldığı döner satan büfede alacağı olduğu iddiasıyla işyerini silahla bastı, çevreye kurşun yağdırdı. İşletme sahibi Şaban O.'nun tabanca ile karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan şüpheli Abdurrahman A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Dönercide silahlı çatışma! Eski çalışan dükkanı bastı

Olay, gece geç saatlerinde İnegöl ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren dönercide meydana geldi. Daha önce işyerinde çalışan ve bir süre önce ayrılan Abdurrahman A., bir miktar alacağı olduğu gerekçesiyle büfenin önüne gelip tabancayla rast gele ateş açmaya başladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay sırasında işyerinde bulunan işletme sahibi Şaban O.'da belindeki tabancasını çekerek karşılık verince çatışma yaşandı.

POLİS ÇEVREDEN ÇOK SAYIDA KOVAN TOPLADI

Kısasa süreli çatışmanın ardından Abdurrahman A. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis geldi. Kimsenin yaralanmadığı çatışma sırasında işyeri zarar görürken, polis çevreden çok sayıda boş kovan topladı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada olay yerinde kan izlerine rastlayan ekipler, saldırganın yaralanma ihtimaline karşın, tedavi için gidebileceği ilçedeki hastanelerde de araştırma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl silahlı çatışma

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