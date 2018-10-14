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Dönercideki yangın paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

Antalya'da bir restoranda fritözden çıkan yangın, müşterileri ve çalışanları korkuttu

Antalya'da bir restoranda fritözden çıkan yangın, müşterileri ve çalışanları korkuttu.

Muratpaşa ilçesindeki Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir dönercide akşam saatlerinde fritözden kaynaklanan yangın çıktı.

Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine müşteriler ve çalışanlar panik yaşadı. Restoran boşaltıldı ve yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenenlere ayakta müdahale edildi.

Can kaybının olmadığı yangın, maddi hasar oluştu.

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