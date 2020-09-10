Donmuş yağ ile kaplanan mutfak eşyaları için pratik çözümler! Sadece 10 dakikada...

Öncelikle, yağlanan mutfak eşyalarınızı ılık suda bekletmeniz gerekir. Bu arada, bulaşık süngerinin üzerine tuzu kalın bir tabaka halinde döküp ovmaya başlayabilirsiniz. Süngerle ovduğunuz yağlı bölgeleri durulayıp kalan yağlara tekrar aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

İki kaşık limon tuzunu bir bardak suda kaynatıp ılıklaşıncaya kadar bekleyebilirsiniz. Sonrasında, bulaşık süngerinin sert kısmını suya batırıp yağlı bölgeyi iyi bir şekilde temizlenene kadar ovabilirsiniz.

Mutfak gereçleri nizde oluşan yağları, ister kimyasal isterseniz de doğal yöntemler ile giderebilirsiniz. Zaman ve sabır isteyen işlem sonucunda pratiklik kazanabileceğiniz gibi sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Temizliğe başlamadan evvel, önceliğinizin doğal temizlik yöntemleri olması gerektiğini unutmayın!

Sağlıklı ve kolay temizlik yöntemlerinden biri de, karbonat ve sirkenin buluşması ile gerçekleşir. Derin bir kabın içerisine bir bardak su, iki kaşık karbonat ve yarım su bardağı sirkeyi karıştırarak hazırlığa başlayabilirsiniz. Aynı zamanda, yağlı mutfak gereçlerinizi ılık suda yumuşamaya bırakabilirsiniz. Başrol oyuncunuz bulaşık süngerini karışıma batırıp ovabilir ve kısa süre içinde mutlu sona ulaşabilirsiniz.

HER EVİN İHTİYACI

En sevdiğiniz mutfak eşyalarınıza yapışıp kalan yağların bir diğer düşmanı da limon kabuğu. Buzdolabında beklemekten kuruyan bir limonunuz mutlaka vardır! Ilık su ile buluşturduğunuz yağlı eşyalarınızı, içini boşalttığınız limonun tersiyle temizleyebilir ve yağ tabakalarından kurtulabilirsiniz.

İNATÇI YAĞ LEKELERİNE KİMYASAL ÇÖZÜMLER

Doğal çözümlerin yetmediği an kimyasal temizleyiciler yardımınıza yetişir. Yağlı bölgenin ıslatılıp yumuşatılmasıyla başlayan temizlik süreci, süngerin üzerine toz deterjan dökülmesi ile devam eder. Yağlı alanları ovduktan sonra yeterli gelmediğini düşünürseniz, yağ çözücü temizlik ürünlerine yönelebilirsiniz. Kimyasalları kullanırken eldiven takmayı ihmal etmeyin!