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Donmuş yağ ile kaplanan mutfak eşyaları için pratik çözümler! Sadece 10 dakikada...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfak eşyalarının yağlanması, sizi zor ve sıkıcı bir temizlik sürecinin çağırdığı anlamına gelir. Her yemekten sonra gözünüzde büyüttüğünüz temizlikten maalesef kurtuluş yok! Ancak, bazı pratik yöntemler ile bu işlemi oldukça kolay bir hale getirebilir ve zamandan kazanıp mutlu sona ulaşabilirsiniz.

Donmuş yağ ile kaplanan mutfak eşyaları için pratik çözümler! Sadece 10 dakikada...

Mutfak gereçlerinizde oluşan yağları, ister kimyasal isterseniz de doğal yöntemler ile giderebilirsiniz. Zaman ve sabır isteyen işlem sonucunda pratiklik kazanabileceğiniz gibi sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Temizliğe başlamadan evvel, önceliğinizin doğal temizlik yöntemleri olması gerektiğini unutmayın!

DOĞAL TEMİZLİK YÖNTEMLERİ İLE YAĞLARDAN KURTULUN!

Pırıl pırıl mutfak gereçleri için aşağıda sıraladığımız yöntemler yağları bir çırpıda çözer.

HER DERDE DEVA LİMON!

İki kaşık limon tuzunu bir bardak suda kaynatıp ılıklaşıncaya kadar bekleyebilirsiniz. Sonrasında, bulaşık süngerinin sert kısmını suya batırıp yağlı bölgeyi iyi bir şekilde temizlenene kadar ovabilirsiniz.

İRİ TANELİ TUZ İLE TERTEMİZ BULAŞIKLAR!

Öncelikle, yağlanan mutfak eşyalarınızı ılık suda bekletmeniz gerekir. Bu arada, bulaşık süngerinin üzerine tuzu kalın bir tabaka halinde döküp ovmaya başlayabilirsiniz. Süngerle ovduğunuz yağlı bölgeleri durulayıp kalan yağlara tekrar aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

KARBONAT VE SİRKENİN BULUŞMASI

Sağlıklı ve kolay temizlik yöntemlerinden biri de, karbonat ve sirkenin buluşması ile gerçekleşir. Derin bir kabın içerisine bir bardak su, iki kaşık karbonat ve yarım su bardağı sirkeyi karıştırarak hazırlığa başlayabilirsiniz. Aynı zamanda, yağlı mutfak gereçlerinizi ılık suda yumuşamaya bırakabilirsiniz. Başrol oyuncunuz bulaşık süngerini karışıma batırıp ovabilir ve kısa süre içinde mutlu sona ulaşabilirsiniz.

HER EVİN İHTİYACI

En sevdiğiniz mutfak eşyalarınıza yapışıp kalan yağların bir diğer düşmanı da limon kabuğu. Buzdolabında beklemekten kuruyan bir limonunuz mutlaka vardır! Ilık su ile buluşturduğunuz yağlı eşyalarınızı, içini boşalttığınız limonun tersiyle temizleyebilir ve yağ tabakalarından kurtulabilirsiniz.

İNATÇI YAĞ LEKELERİNE KİMYASAL ÇÖZÜMLER

Doğal çözümlerin yetmediği an kimyasal temizleyiciler yardımınıza yetişir. Yağlı bölgenin ıslatılıp yumuşatılmasıyla başlayan temizlik süreci, süngerin üzerine toz deterjan dökülmesi ile devam eder. Yağlı alanları ovduktan sonra yeterli gelmediğini düşünürseniz, yağ çözücü temizlik ürünlerine yönelebilirsiniz. Kimyasalları kullanırken eldiven takmayı ihmal etmeyin!

MUTFAK DOLAPLARI NASIL TEMİZLENİR?

Kızartma yaptıktan sonra mutfak dolaplarının yağlanması kaçınılmazdır. Nemli mikrofiber bez ve deterjan ile dolaplarınızı silip yağlardan hızlı bir şekilde arındırabilirsiniz. Sonrasında, nemli bir bez ile tekrar silerek kalan deterjan artıklarını temizleyebilir ve pırıl pırıl dolaplara sahip olabilirsiniz.

DİKKAT DİKKAT!

Dikkat etmeniz gereken ilk kriter, kullandığınız malzemelerin eşyalarınızı çizmeyen ve rengine zarar vermeyen yapıda olması. Temizlediğiniz bölgeye göre ürün seçerek hazırlığa başlayabilirsiniz. Tercih ettiğiniz çok sert olmayan bir bez ile temizliğe adım atabilirsiniz. Temizleyeceğiniz bölge kir ve toz ile kaplıysa, çizilmemesi için nemli bir bez ile silmeyi unutmayın.

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