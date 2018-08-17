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Dönüş yolculuğu başladı! Kuyruğun sonu yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Dönüş yolculuğu başladı! Kuyruğun sonu yok

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkeye hafta başında ulaşmak amacıyla Türkiye'nin değişik illerinden araçlarıyla aynı anda dönüş için yola çıktı. Araçlarıyla sınır kapılarına ulaşan Avrupalı Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 buçuk kilometre kuyruk oluşmasına neden oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri kuyrukların kısa sürede erimesi ve araçların nizami şekilde sıraya girmesi için çaba harcadı. Kapıkule'den bir aracın Bulgaristan'a çıkış süresi yoğunluk nedeniyle zaman zaman 2 saati aşıyor.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Pazarkule Sınır Kapısı'nda da aynı yoğunluk gözleniyor.

Almanya'ya dönen Nurettin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin memleketi Aksaray'da geçirdiğini söyledi.

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Tatillerinin bittiğini ve ikinci vatana yaşadıkları ülkeye döndüklerini belirten Şahin, "Memleketimiz çok güzel. Tatil boyunca eşi, dostu ziyaret ettik, özlem giderdik, şimdi de dönüyoruz. Her yıl geliyoruz ama dönerken içimizi bir hüzün kaplıyor, memleket gibisi yok." dedi.

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Almanya'ya dönen Mansur Duman da tatillerinin güzel geçtiğini belirterek, "Memleketimizi gördük, Allah'a şükür Sıla-i Rahim yaptık. Sınır kapısında yoğunluk biraz yoğunluk var ama her şeye rağmen vatanımıza gelip görmek her şeye değiyor." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Türk Kapıkule Pazarkule sınır

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gurbetcilerimize hayırlı yolculuklar... Aman dikkatli olun eve yaklaştıkça uyku basıyor.
Avrupa'nın tuvaletlerini temizleyen adamların doktorlara hava atma zamanı geldi demek. Trafik polislerinden bir ricam var. Acımayın yazın bunlara cezaları. Avrupa'da kurallara harfiyen uyup burada arabasının havasını atmak için serserilik yapmaya gelenler var. Adam ters şeritte gidiyor ve korna çalanlara elini kolunu sallayıp küfür ediyori o kadar ipleri kopuk. Yerlere çöp atmalar, bağıra bağıra ortdoğulu şivesiyle almanca konuşmalar, her türden kabalık... Neyse.
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