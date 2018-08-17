Dönüş yolculuğu başladı! Kuyruğun sonu yok

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkeye hafta başında ulaşmak amacıyla Türkiye'nin değişik illerinden araçlarıyla aynı anda dönüş için yola çıktı. Araçlarıyla sınır kapılarına ulaşan Avrupalı Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 buçuk kilometre kuyruk oluşmasına neden oldu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri kuyrukların kısa sürede erimesi ve araçların nizami şekilde sıraya girmesi için çaba harcadı. Kapıkule'den bir aracın Bulgaristan'a çıkış süresi yoğunluk nedeniyle zaman zaman 2 saati aşıyor.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Pazarkule Sınır Kapısı'nda da aynı yoğunluk gözleniyor.
Almanya'ya dönen Nurettin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin memleketi Aksaray'da geçirdiğini söyledi.
Tatillerinin bittiğini ve ikinci vatana yaşadıkları ülkeye döndüklerini belirten Şahin, "Memleketimiz çok güzel. Tatil boyunca eşi, dostu ziyaret ettik, özlem giderdik, şimdi de dönüyoruz. Her yıl geliyoruz ama dönerken içimizi bir hüzün kaplıyor, memleket gibisi yok." dedi.
Almanya'ya dönen Mansur Duman da tatillerinin güzel geçtiğini belirterek, "Memleketimizi gördük, Allah'a şükür Sıla-i Rahim yaptık. Sınır kapısında yoğunluk biraz yoğunluk var ama her şeye rağmen vatanımıza gelip görmek her şeye değiyor." diye konuştu.
(AA)
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