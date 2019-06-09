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Dönüş yolundaki sürücülere yaprak sarma ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

Asma yaprağı ile ünlü Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bayram dönüşü için yollarda olan sürücü ve yolculara yaprak sarma ikramında bulunuldu

Erbaa ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Ramazan Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücü ve yolculara yaprak sarma ikram edildi.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, Erbaa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde dönüş yolundaki sürücüleri durdurdu.

Kaymakam Karacan ve beraberindekiler, sürücü ve yolculara Erbaa'nın yöresel ürünü yaprak sarma ikram etti, güzergahtaki yol durumu hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, uygulamanın ilçede geleneksel hale geldiğini ifade ederek, sürücülerle hem sohbet etmek hem gönüllerini almak hem de ikram anlamında böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise herkese hayırlı yolculuklar diledi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan ve polis ekipleri de sürücülere, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" projesi kapsamında bilgilendirme broşürü dağıttı.

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