Dört kişiden birinde var! Uygulama sisi, gençleri daha fazla etkiliyor

Akıllı telefonlar artık hayatımızın ayrılmaz birer parçası haline geldi. Ancak hem haberleşmek hem de sosyalleşmek için kullandığımız akıllı telefonların dikkat çekici bir etkisi ortaya çıktı. Bu etkide akıllı telefonların olmazsa olmazı, kimimizin bir takıntı haline getirdiği mobil uygulamaların da rolü var. Bu etkinin adı ise "uygulama sisi."

UYGULAMA SİSİ KAFA KARIŞIKLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Yapılan yeni araştırmalar, birçok insanın uygulamalarına ne kadar takıntılı olduğunu ortaya çıkardı.

Bir YouGov anketi, her dört kişiden birinin çok fazla uygulama kullandıkları için arkadaşlarına yetişmekte zorluk yaşadığını gösterdi.

"Uygulama sisi" olarak bilinen fenomenin, arkadaşlara mesaj göndermek için birden fazla uygulama kullanıldığında oluşan kafa karışıklığından kaynaklandığı belirtildi.

Ankette, her üç kişiden biri, bunun sonucunda dışarıda bir geceyi veya arkadaşlarıyla önemli bir etkinliği kaçırdığını söyledi.

UYGULAMA SAYISI ARTTIKÇA YÜKSELİŞ DE OLUYOR

1.966 akıllı telefon kullanıcısıyla yapılan anket, iki uygulama kullananların yüzde 23'ünün uygulama sisi yaşadığını ortaya koydu. Ancak bu, üç uygulama kullanıldığında yüzde 38'e ve beş veya daha fazla uygulama kullanıldığında yüzde 43'e yükseldi.

"YOĞUN YAŞAMLARIMIZA STRES KATIYOR"

Araştırmayı yürüten Amandine Le Pape, "Beş veya altı farklı mesajlaşma uygulamasına sahip olmak yoğun yaşamlarımıza stres katıyor. İnsanların yönetmesi için her zaman çok fazla görev oluyor ve Birden fazla uygulamayı kontrol etmek ve farklı arkadaşlara mesaj göndermek için aralarında geçiş yapmak zamanla sinir bozucu bir hale geliyor" dedi.

GENÇLERİN ÜZERİNDE ETKİSİ DAHA FAZLA

Öte yandan söz konusu araştırma, gençlerin ilişkilerinin eski nesillere göre uygulama sisinden daha fazla etkilendiğini de buldu. Buna göre; 18-34 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 57'si bir arkadaşına cevap vermeyi unutmuş. Bu durum 55 yaşın üzerindekilerde ise önemli ölçüde azalıyor.

Uygulama sisi, daha büyük yaş grubundakilerin sadece yüzde 5'ine kıyasla, gençlerin yaklaşık beşte birinin bir arkadaşıyla temasını kaybetmesine neden oldu.

