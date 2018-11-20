"Dört üniversite öğrencisinden birinde kariyer sorunu var"

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğrenci Dekanlığınca yapılan araştırma, her dört üniversite öğrencisinden birinin kariyeriyle ilgili sorun yaşadığını ortaya çıkardı.

YTÜ Öğrenci Dekanlığının, üniversitenin farklı fakültelerinde okuyan bin 739 öğrenciyle yaptığı araştırmayla, İstanbul'da eğitim gören öğrencilerin sorunları tespit edildi.

Buna göre, öğrencilerin sorunları "sağlık", "kişisel ve sosyal" ile "üniversite ortamı" olmak üzere üç başlıkta toplandı. Sağlık sorunları; fiziksel ve psikolojik, kişisel ve sosyal sorunlar; maddi, kariyer, aile ve akademik, üniversite ortamı sorunları; temizlik, kütüphane, öğretim üyeleri ve sosyal faaliyetler olarak belirlendi.

Araştırmada, her dört üniversite öğrencisinden birinin kariyeriyle ilgili problemler yaşadığı belirlenirken, bu problemler arasında "bölümünden memnun olmama", "iş bulamama kaygısı" ve "kariyerine yön verme konusunda kararsızlık" dikkati çekti.

Üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 5'inde ruhsal sağlık problemlerinin tespit edildiği araştırmaya göre, psikolojik sorunlar arasında en yaygın olarak "sigara", "internet" ve "bilgisayar bağımlılığı" yer aldı.