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"Dört üniversite öğrencisinden birinde kariyer sorunu var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

YTÜ Öğrenci Dekanlığınca üniversite öğrencilerinin sorunlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırma, her dört üniversite öğrencisinden birinin kariyeriyle ilgili sorunlar yaşadığını belirledi. Bu problemler arasında "bölümünden memnun olmama", "iş bulamama kaygısı" ve "kariyerine yön verme konusunda kararsızlık" yer aldı - Üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 5'inde ruhsal sağlık problemleri tespit edilirken, psikolojik sorunlar arasında en yaygın olanı "sigara", "internet" ve "bilgisayar bağımlılığı" oldu - YTÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Engin Deniz: - "Araştırmaya göre, öğrencilerin üçte biri benlik ve kişiliklerine uyumlu meslek seçmiyorlar, bazı araştırmalar bunun yüzde 50 oranında olduğunu söylüyor. Demek ki öğrencilerimizin mesleki yönelim konusunda sıkıntıları var" - "Öğrencilerin öğrenme ve akademik konularda sorunlar yaşadıkları gözlendi. Dolayısıyla eğitsel ve mesleki rehberlik konularının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Okullarımız psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini aktif hale getirmeliler"

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğrenci Dekanlığınca yapılan araştırma, her dört üniversite öğrencisinden birinin kariyeriyle ilgili sorun yaşadığını ortaya çıkardı.

YTÜ Öğrenci Dekanlığının, üniversitenin farklı fakültelerinde okuyan bin 739 öğrenciyle yaptığı araştırmayla, İstanbul'da eğitim gören öğrencilerin sorunları tespit edildi.

Buna göre, öğrencilerin sorunları "sağlık", "kişisel ve sosyal" ile "üniversite ortamı" olmak üzere üç başlıkta toplandı. Sağlık sorunları; fiziksel ve psikolojik, kişisel ve sosyal sorunlar; maddi, kariyer, aile ve akademik, üniversite ortamı sorunları; temizlik, kütüphane, öğretim üyeleri ve sosyal faaliyetler olarak belirlendi.

Araştırmada, her dört üniversite öğrencisinden birinin kariyeriyle ilgili problemler yaşadığı belirlenirken, bu problemler arasında "bölümünden memnun olmama", "iş bulamama kaygısı" ve "kariyerine yön verme konusunda kararsızlık" dikkati çekti.

Üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 5'inde ruhsal sağlık problemlerinin tespit edildiği araştırmaya göre, psikolojik sorunlar arasında en yaygın olarak "sigara", "internet" ve "bilgisayar bağımlılığı" yer aldı.

Öğrencilerin, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp çarpıntısı ve uyku sorunları gibi fiziksel yakınmaları da araştırma sonuçlarına yansıdı.

- Yüzde 12-15 arası maddi sorunlar yaşıyor

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 30'u öğrenme ve akademik konularla ilgili sorunlar yaşadığını ifade etti. Öğrenciler, kütüphanede bireysel ve grup çalışma alanlarını da yeterli görmedi.

Öğrencilerin ekonomik durumlarını belirlemek amacıyla yöneltilen sorulara ise yaklaşık yüzde 12-15'i maddi sorunlarının olduğunu belirtti. Öğrencilerin yüzde 5'i de aile problemleri yaşadığını ifade etti.

Yüzde 57'sinin üniversite içinde sosyalleşebilecekleri alanların yetersiz olduğunu belirttiği öğrencilerin yüzde 65'i de üniversitenin kariyerlerini geliştirme konusundaki faaliyetlerini yetersiz buldu.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 44,7'si ders çalışmak istemezken, yüzde 43,7'si ders çalışırken odaklanma sorunu yaşadığını belirtti. Ortalama olarak öğrencilerin yaklaşık yüzde 30'unun da akademik/öğrenmeyle ilgili problemler yaşadığı belirlendi.

- "Öğrencilerimizin mesleki yönelim konusunda sıkıntıları var"

YTÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Engin Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları problemleri belirlemenin onlara yönelik program ve hizmetlerin geliştirilmesinde önemli olduğunu söyledi.

Bu amaçla gerçekleştirdikleri çalışmayla öğrencilerin sorunlarının belirleyip çözüme kavuşmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Deniz, şöyle devam etti:

"Üniversite öğrencilerinin kendi algıları üzerinden yaşadıkları problemleri belirlemeye yönelik yapılan bu araştırmayla öğrenci sorunlarının belirlenmesi ve incelenmesi amaçlandı. Araştırmaya göre, öğrencilerin üçte biri benlik ve kişiliklerine uyumlu meslek seçmiyorlar, bazı araştırmalar bu oranın yüzde 50 oranında olduğunu söylüyor. Demek ki öğrencilerimizin mesleki yönelim konusunda sıkıntıları var. Yine öğrenme ve akademik konularda sorunlar yaşadıkları gözlendi. Dolayısıyla eğitsel ve mesleki rehberlik konularının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu."

Okulların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini aktif hale getirmesi gerektiğini vurgulayan Deniz, "Ayrıca öğrencilerin yüzde 95'i aileleriyle sorun yaşamadıklarını ifade etti. Bu, başarıda aile desteğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bunların yanında üniversitelerimizin öğrencilerin sosyal kültürel etkinliklerine de öğrenim hayatı boyunca yer vermelerinin onların psikolojik sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

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