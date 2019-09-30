"Dost" adı verilen köpek tedavi için İstanbul'da

TBMM (AA) - ADEM BALTA - Isparta'da gördüğü kötü muamele sonucu sakat kalan ve bir süre TBMM'de bakımı yapılan köpek, tedavi için İstanbul'a gönderildi.

Isparta'da kürekle beli kırılarak sakat bırakılan, Ankara'da ameliyat edilmesinin ardından bir süre Mecliste bakımı yapılan "Dost" adı verilen köpek, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın da girişimleriyle tedavisinin devamı için İstanbul'a gönderildi.

Tanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Girişimlerimiz ve Anadolu Ajansı’nın duyarlı yayınları sonrası Dost’un İstanbul’daki fizik tedavi süreci başlamış oldu. Dost şu anda fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde." dedi.

Söz konusu tedavi merkezinden bilgi aldıklarını anlatan Tanal, olayın üzerinden 10 ay geçtiğini, bu nedenle tedavide gecikme yaşandığını dile getirdi. Tanal, " Omurilikte yoğun bir zedelenme var. Sağolsunlar, Dost’un yaşam kalitesini arttırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Dost ilk etapta 15 günlük bir fizik tedavi görecek. Birtakım uygulamalarla daha rahat yürümesinin sağlanması amaçlanıyor. Tedavi sürecini yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.