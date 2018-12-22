Türkiye'nin 15 yılda yakın coğrafyada çok önemli açılım yaptığını vurgulayan Adil, açılımın arkasında uzman ve bilimsel zeminin, bölgenin kültürünü ve dilini anlamanın önemli yer tuttuğunu bildirdi.

TASCA Başkanı Adil, açılış töreninde, Türkiye, Arap ve Afrika ülkeleri arasında işbirliği inşa etmeye çalıştıklarını, bu işbirliğinin sıradan değil, stratejik vizyonla olması gerektiğini söyledi.

TASCA ile Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü (TASEN) tarafından düzenlenen, 4. Uluslararası TASCA Forumu, Antalya'daki Kundu oteller bölgesinde "İslam Dünyası'nda Ortaklık ve Kalkınma" başlığıyla başladı.

Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Muhammed Adil, "Dost ülke Türkiye artık dünyada örnek. İslam dünyası da böyle bir Türkiye görmek istiyor." dedi.

Dernek olarak bunun farkında olduklarını, o nedenle yola çıktıklarını aktaran Adil, İslam dünyası buluşmasında kurumlarla işbirliğinin önemine işaret etti.

Organizasyonlarını devletin desteği sayesinde gerçekleştirdiklerine değinen Adil, "Destek olmadan zaten gelemeyiz. İnanıyoruz ki sivil toplum yolculuğu kolay bir yoluculuk değil. Biz sabırlıyız, Türkiye açılımda sonuna kadar gitmeli. Batı'ya, Doğu'ya giderse gitsin Türkiye büyük ve çok önemli bir ülke. Stratejik dostları çeşitlendirmek zorundayız. Dost ülke Türkiye artık dünyada örnek. İslam dünyası da böyle bir Türkiye görmek istiyor." diye konuştu.

Forumda önemli sunumların yapılacağını anlatan Adil, gençler için de çalışmaları olduğunu, gençliğin enerji, ülkeler arasında işbirliğinde tuğla koyacak kişiler olduğunu dile getirdi.

"İslam dünyası olarak tüketici olmaktan, üretici konuma geçmek gerekiyor. Yeni fikirler üretmek, çözüm yolları geliştirmek gerekiyor." diyen Adil, bunu gerçekleştirebilmek için herkese büyük görev düştüğünü söyledi.