HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dostlukları yurt dışında ders kitaplarına konu oldu! Endişeli bekleyiş sona erdi, 'Yaren Leylek ve Adem Amca' 12. kez buluştu

Dostlukları yurt dışında ders kitaplarına konu oldu! Endişeli bekleyiş sona erdi, 'Yaren Leylek ve Adem Amca' 12. kez buluştu

17.03.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 12. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki dostunun kayığına kondu. 'Yarenseverler' geliş tarihi biraz geciken Yaren’in köye gelmesiyle derin bir 'oh' çekerken, Adem Yılmaz ise “Ayın 6’sından 15’ine kadar meraktan adeta öldüm öldüm dirildim. Gelecek mi gelmeyecek mi hep merak ettim." dedi. 'Yaren Leylek ile Adem Amca'nın hikayesi Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına da konu oldu.

Dostlukları yurt dışında ders kitaplarına konu oldu! Endişeli bekleyiş sona erdi, 'Yaren Leylek ve Adem Amca' 12. kez buluştu

12 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz’la yeniden göle açılacak.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Köye daha önce geldiği tarihlerin üzerinden 20 gün geçince hikâyeyi merak eden binlerce meraklı, Adem Yılmaz ile birlikte endişelenmeye başlamıştı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyada bu sabah çektiği fotoğrafla müjdeli haberi verdi.

AW850043_02

BALIKÇI DOSTU ADEM AMCA ÇOK MUTLU

Köye gelen Yaren Leylek ve eşi Nazlı, bu sabah Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konarak geleneksel pozlarını verdi. Balıkçı Adem Yılmaz yaptığı açıklamada, “Ayın 6’sından 15’ine kadar meraktan adeta öldüm öldüm dirildim. Gelecek mi gelmeyecek mi hep merak ettim. Şükürler olsun ki geçen yıl geldiği tarihten 11 gün sonra bu yıl da Yaren döndü. Ben ve köylüm çok mutlu olduk gelişine. Mutluluğumu tarif edemem, çok sevindim” dedi.

AW850043_03

UMUTLU BEKLEYİŞİN SEMBOLÜ OLDU

Hikâyeyi kamuoyuna duyuran Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de “Geçen yıl Yaren geldiğinde karlı bir havaya denk gelmişti. Belki yine kar ile karşılaşmamak için gecikmiştir. Ama yaşı da var, o yüzden gelememe ihtimalinden dolayı korktuk. Her sene bu ihtimalle uğurluyoruz onu. Neyse ki geldi. Bunca sıkıntılı ve üzücü gündem arasında, Yaren Leylek umutla bekleyişin sembolü olmuştu. Ve sonunda hikâye, bu yıl da gerçek oldu. Tüyü kadar ömrü olsun” diye konuştu.

AW850043_04

ESKİKARAĞAÇ ON BİNLERCE LEYLEĞİN GÖÇ ROTASINDA

Öte yandan, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

AW850043_05

YAREN LEYLEK İLE ADEM AMCA'NIN HİKAYESİ AVUSTURYA VE ALMANYA'DA DERS KİTAPLARINA KONU OLDU

Bundan 12 yıl önce, Uluabat Gölü'nde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz’ın tanık olduğu bu hikaye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu. Hikâye, Yunanistan’da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğansoysal’ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Yaren’ adlı belgesel ise Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel ünvanıyla dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek’in heykelini yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.

TURİZME DE KATKISI VAR

Yaren Leylek ve Adem Amca’nın bu masalsı hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirirken, köyde adeta Yaren Leylek turizmi başladı. Hikâyeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen on binlerce doğasever, her yıl Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç’ı ziyaret ediyor. Yaren Leylek’in köyde koruyucu ailesi görevini de Beyzanur Çakıl üstleniyor.

AW850043_06

Adem Amca ve Yaren’i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer alırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da hikayeyi 7/24 canlı izlemek isteyenler için internet üzerinden Yaren Leylek yayınını açtıklarını duyurdu. Yarenleylek.com veya YouTube üzerinden kullanıcılar, 7/24 leylek yuvasını canlı olarak izleyebiliyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksiciye dehşeti yaşatmıştı! Savunması şaşkına çevirdiTaksiciye dehşeti yaşatmıştı! Savunması şaşkına çevirdi
O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir'O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir'
700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Bursa yaren leylek

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!

Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Rusya'nın korktuğu sonunda oldu!

Rusya'nın korktuğu sonunda oldu!

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.