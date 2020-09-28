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Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 19:27 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkol nedeniyle kayalıklara takılıp düştüğü ortaya çıktı.Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi’nde Özbekistan uyruklu Elena A.

Beylikdüzü’nde dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkol nedeniyle kayalıklara takılıp düştüğü ortaya çıktı.
Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Dalyan Caddesi’nde Özbekistan uyruklu Elena A. isimli kadının dövülerek sahildeki kayalıklara atıldığı iddia edilmişti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının aşırı alkollü olduğu tespit edildi. Görgü tanıkları ifadelerinde kadının kayalıklarda tek başına alkol aldığını ve çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırdığını söyledi. Görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından yapılan araştırmalarda, kadının alkolün etkisiyle kayalıklarda takılıp düştüğü belirlendi. Yabancı uyruklu kadın, gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

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