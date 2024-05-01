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  4. MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

01.05.2024 21:12
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimizin yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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şehit Milli Savunma Bakanlığı
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