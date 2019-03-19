Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

İpekyolu ilçesinde ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, horoz dövüştürerek kumar oynatanlara yönelik operasyonda el koyduğu 112 horoz, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 8'inde açık yaralanma, 6'sında görme sıkıntısı oluşan horozlar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor.

Saldırganlaşan dövüş horozları korumaya alındı

Sürekli dövüştürüldükleri için saldırganlaşan, ve vücutlarında yaralar bulunan horozlar, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada tek tek oda ve kafeslere alınarak sağlık kontrolünden geçirilen horozlardan 8'inde açık kanamalı yaralanma, 6'sının gözlerinde görme sıkıntısı, 6'sında da ishal tespit edildi.

Merkezde tedavilerine başlanan horozlar, Tarım ve Orman Bakanlığının da takip edeceği uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından uygun görülen alanlarda değerlendirilecek.

'DÖVÜŞTÜRÜLDÜKLERİ İÇİN SALDIRGAN OLMUŞLAR' Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürü Yunus Bakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, horozların YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alındığını belirtti. Bakıcı, şunları dile getirdi:

"Horozlar getirildiklerinde çok fazla yaralanmış ve hırpalanmıştı. Burada tedavileri yapılacak ve rehabilitasyon sürecinden geçecekler. Sürekli dövüştürüldüğü için saldırgan tutum içindeydiler.

Rehabilitasyon sürecinde bunu gidermeye çalışacağız. Uzun süre burada kalacaklar. Dövüşlerde kullanıldıkları için normal hayata alışmaları zaman alacak. Sonrasında uygun görülen alanlarda değerlendirilecekler."

Bakıcı, Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda horoz dövüştürdükleri tespit edilen 13 kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 76 horoz için 296 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

'8'İNDE AÇIK YARALANMA, 6'SINDA GÖRME SIKINTISI' YYÜ Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da merkeze 112 "Lemse" denilen Hint horozu getirildiğini anlatarak, "Horozlar sürekli dövüştürüldükleri için bir arada kalmaları sakıncalı.

Rehabilitasyonlarını yapabilmek için tekli oda ve kafeslere aldık. Merkezimizin imkanları ölçüsünde horozları misafir edeceğiz." diye konuştu.

Aslan, 112 horozu ayrı ayrı yerlerde tutmanın ve beslemenin zor olduğunu, hayvanları tedavi ile rehabilitasyon sürecinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceklerini söyledi.