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Down sendromlu gençler maharetlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Down sendromlu gençler maharetlerini sergiledi

Bayrampaşa Belediyesi, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte kurabiye yapıp, fidan diken down sendromlu gençler doyasıya eğlendi.
Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Bayrampaşa’da yaşayan down sendromlu gençler ile ailelerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte kurabiye yapan ve Fizik Tedavi Merkezi’nin bahçesine fidan diken down sendromlu gençler gönüllerince eğlendi.

Down sendromlu gençler maharetlerini sergiledi

Down sendromlu gençler maharetlerini sergiledi

Down sendromlu gençler maharetlerini sergiledi

Down sendromlu gençler maharetlerini sergiledi

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