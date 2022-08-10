Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu dekolteli elbisesiyle nefes kesti! Gençlere taş çıkardı

Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle iddialı pozlar veren ünlü isim, muhteşem fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çekti.
40 yaşındaki güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından cesur pozlara imza atmaya devam ediyor.
Son olarak iddialı derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozlarını sergileyen Saraçoğlu, fit vücuduyla adından söz ettirdi.
Saraçoğlu'nun pozlarında göz alıcı fiziği takipçilerinin dikkatini çekti.
İşte güzel modacının dikkat çeken bazı pozları;
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