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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal düğüne katılıp dans etti

19.07.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal evlenen genç çifte oyun havasında eşlik etti. Uysal'ın dans pistinde genç çifte eşlik etmesi fotoğraflara yansıdı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal düğüne katılıp dans etti

Afyonkarahisarlı olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İhsaniye İlçe Başkanı Kemal Çakır’ın kızının düğününde pistte oynayan genç çifte eşlik etti.

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OYUN HAVASINDA DANS ETTİ

DP İhsaniye İlçe Başkanı Kemal Çakır’ın doktor olan kızı Halime Çakır, avukat Murat Gül ile evlendi. Çifti bu mutlu günlerinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da yalnız bırakmadı. Uysal, oyun havası eşliğinde genç çifte eşlik etti.

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Genel Başkan Uysal, yaptığı konuşmada genç çifte mutluluklar dilerken, ailelerine de "Mutlu ve huzurlu yuva kurmalarını temenni ederim" dedi. (İHA)

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