Dr. Naim Babüroğlu: Golan Tepeleri sadece bir işaret fişeği

İSTANBUL, (DHA) - STRATEJİ Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, ABD'nin Golan Tepeleri kararıyla ilili olarak "Golan Tepeleri sadece bir işaret fişeği" dedi.

ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan kararını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, "Golan Tepeleri bölge için sadece bir işaret fişeği. İsrail, zincir halkalarını ABD sayesinde hızla eklemeye devam edecek" diye konuştu.

"TRUMP’IN KARARI BM SÖZLEŞMESİ’NE AYKIRI"

İsrail'in ABD'nin desteğiyle kararından geri adım atmayacağını söyleyen Dr. Babüroğlu, "İsrail, ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı. İkinci halka olarak, 25 Mart'ta Trump, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzaladı. Trump’ın bu kararı, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’ne, uluslararası hukuk ilkelerine ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı. BM, Avrupa Birliği (AB), Rusya, İngiltere ve diğer ülkeler bu karara karşı çıktı. Türkiye de, bu hukuksuz karara şiddetle tepki gösterdi. Fakat tüm tepkilere rağmen İsrail, ABD’nin desteğiyle bu karardan geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.