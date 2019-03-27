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Dr. Naim Babüroğlu: Golan Tepeleri sadece bir işaret fişeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

STRATEJİ Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, ABD'nin Golan Tepeleri kararıyla ilili olarak  "Golan Tepeleri sadece bir işaret fişeği" dedi.

Dr. Naim Babüroğlu: Golan Tepeleri sadece bir işaret fişeği

İSTANBUL, (DHA) - STRATEJİ Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, ABD'nin Golan Tepeleri kararıyla ilili olarak "Golan Tepeleri sadece bir işaret fişeği" dedi.

ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan kararını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, "Golan Tepeleri bölge için sadece bir işaret fişeği. İsrail, zincir halkalarını ABD sayesinde hızla eklemeye devam edecek" diye konuştu.

"TRUMP’IN KARARI BM SÖZLEŞMESİ’NE AYKIRI"

İsrail'in ABD'nin desteğiyle kararından geri adım atmayacağını söyleyen Dr. Babüroğlu, "İsrail, ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı. İkinci halka olarak, 25 Mart'ta Trump, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzaladı. Trump’ın bu kararı, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’ne, uluslararası hukuk ilkelerine ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı. BM, Avrupa Birliği (AB), Rusya, İngiltere ve diğer ülkeler bu karara karşı çıktı. Türkiye de, bu hukuksuz karara şiddetle tepki gösterdi. Fakat tüm tepkilere rağmen İsrail, ABD’nin desteğiyle bu karardan geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.

“GOLAN, ALTIN VE PETROL YÖNÜNDEN OLDUKÇA ZENGİN”

İsrail’in Golan’la yetinmeyeceğini vurgulayan Dr. Babüroğlu, "Suriye’nin başkenti Şam’a 60 kilometre mesafede bulunan Golan, altın ve petrol yönünden oldukça zengin. İsrail’in içme suyunun yüzde 30’u bu bölgeden karşılanıyor. Arazi yüksek olduğundan, İsrail’e hem koruma hem de kontrol imkânı sağlıyor. Verimli araziyi barındıran bir bölge olmasının yanında, İsrail’in tek kayak merkezi. Suriye’de sadece bu tarihi Golan Tepeleri yok, üç Golan daha var. Fırat’ın doğusu, Menbiç ve Ürdün sınırında Tanf bölgesi. Bu bölgeler, ABD’nin kontrolünde. Suriye coğrafyasının yüzde 40’tan fazlası ABD ve İsrail’in elinde" dedi

(FOTOĞRAF).

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