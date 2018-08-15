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Drone destekli kurban yakalama timi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, aralarında veterinerlerin de bulunduğu 20 kişiden oluşan drone destekli "kurban yakalama timi" oluşturdu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle drone destekli "kurban yakalama timi" kurdu.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, kaçan kurbanları yakalamak için aralarında veterinerlerin de bulunduğu "özel tim" oluşturdu.

Hayvanat Bahçesinde tatbikat yapan 20 kişilik tim, kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekler kullanarak, kaçan büyükbaş hayvanı yakaladı.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere açıklamasında, bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi.

Amaçlarının kaçan hayvanları incitmeden yakalamak olduğunu belirten Özsöyler, "Ekiplerimiz yaklaşık bir aydır her gün antrenman yapmaktadır. 20 kişiden oluşan tim, Gaziantep'in her yerinde hizmet verecektir. Ekiplerimiz oldukça sıkı bir hazırlık yaptı. Yakalama sırasında drone ile hayvanların kaçtığı yeri de tespit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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