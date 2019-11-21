Drone'lar ufuk çizgisinin ötesine geçecek

ABD merkezli global kargo şirketi UPS, bir drone hava yolu işletmek üzere lisans almaya hak kazandı. Şirket drone'lu teslimat hizmetlerini bir an önce genişletip ülkedeki hastane yerleşkelerine hizmet götürmeye başlamanın yanı sıra sağlık sektörünün dışında kalan müşterilere de çözümler sunacak. Aynı zamanda şirket yakında pek çok sektörden müşteriler için çeşitli nesneleri taşımayı ve operatörün gözle gördüğü ufuk çizgisinin de ötesinde drone uçurmayı planlıyor.

“TARİHİN YAZILIŞINA TANIKLIK EDİYORSUNUZ”

Konuyla ilgili konuşan şirketin CEO'su David Abney, "Tarihin yazılışına şahitlik ediyorsunuz ve işimiz henüz bitmedi. Teknolojimiz UPS için yeni kapılar açıyor ve müşterilerimize sorunlarını çözmede eşsiz yollar sunuyor. Alt yapımızı kurmak, sağlık hizmetleri müşterileri için hizmetlerimizi genişletmek ve gelecekte drone'lara yeni kullanım alanları oluşturmak üzere atacağımız adımları da sizlere çok yakında duyuracağız" dedi.

Müşterileri için yenilikçi çözümler üretmek üzere faaliyetlerini sürdüren şirketin uzun vadeli önemli planları bulunuyor. Bu planlar arasında; “Teslimat hizmetlerinin ülke çapında yeni hastanelere, tıbbi yerleşkelere de yayılması, gelecekteki hizmet artışını sağlarken drone güvenliğini doğrulamak adına yer temelli, tespit et ve önüne geç (DAA) teknolojilerinin hızla kurulması, merkezi operasyon ve kumanda merkezlerinin kurulması, operatörün gözle görülür görüş çizgisinin ötesinde gerçekleşen düzenli ve sık drone uçuşları, daha fazla drone üreticisiyle, değişen kargo kapasitelerinde drone'lar yapmak için kurulan iş birlikleri, sağlık hizmetleri sektörünün dışında, özel ticari malların ve diğer ilgili malların taşınmasını da dahil ederek hizmet yelpazesini genişletmek” gibi maddeler yer alıyor.

KAYNAK: İHA

