Drone'u fark eden meraklı kediler renkli görüntüler oluşturdu

Ayvalık'ın; Alibey olarak da adlandırılan Cunda Adası sahilinde drone ile çekim yapan ilçenin tanınmış fotoğrafçısı Yüksel Kemal Yavuz'un yakınına gelen meraklı bir kedinin drone ile oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Sevimli kedi dronun pervanelerine sürekli vurarak onu döndürmeye çalıştı. Meraklı kedi Cunda Adası sahilinde drone ile çekim yapan Yüksel Kemal Yavuz'a ait dronun pervanelerine vurup oyun oynadı.

Yavuz, kedinin drone merakını görünce çekimi bırakıp bu sevimli hayvanla ilgilenmeye başladı. Dakikalarca süren sevimli oyunda kedinin kimi zaman vurduğu pervane hızla döndüğünde panikleyerek geri çekilmesi tebessümle karşılandı.

Cunda Adası'nın sokak hayvanlarından biri olan sevimli kedinin oyunu sırasında Yüksel Kemal Yavuz, dronu yerden birkaç metre kaldırıp, uçururken, bu ilginç oyuna bir başka sokak kedisi daha katıldı.

Sevimli hayvanların ilk kez gördükleri dört pervaneli ve ışıklar saçan drone ile gerçekleştirdikleri keyifli oyunun ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan ilçenin 30 yıllık fotoğrafçısı Yüksel Kemal Yavuz, çekim sırasında da kedilerin kendilerine tuhaf gelen drone ile ilgilendiklerini anlattı.