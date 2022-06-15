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DSÖ'den flaş mesaj! Maymun çiçeği salgınının merkez üssünü açıkladılar

15.06.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) maymun çiçeği virüsüyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Şu ana kadar birçok ülkede görülen virüsle ilgili DSÖ'den yapılan açıklamada, salgınının merkez üssünün Avrupa olduğu bildirildi.

DSÖ'den flaş mesaj! Maymun çiçeği salgınının merkez üssünü açıkladılar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'nın, geçen aydan bu yana dünyada yayılan maymun çiçeği virüsünün merkez üssü olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Basın toplantısında konuşan Kluge, Avrupa'daki maymun çiçeği salgınında son durumu değerlendirdi.

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MERKEZ ÜSSÜ AVRUPA

Kluge, virüsün kıta genelinde 25 ülkede yayıldığını belirterek şimdiye kadar doğrulanan 1600'den fazla vakadan yüzde 85'inin Avrupa'da bulunduğunu, bu kıtanın virüsün merkez üssü olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

ACİL TOPLANTI YAPILACAK

Virüsün yayılmasının artık risk taşımaya başladığının altını çizen Kluge, DSÖ Acil Durum Komitesinin bu konuyu masaya yatırmak üzere 23 Haziran'da toplanacağı bilgisini paylaştı.

Kluge "Virüsün dolaşımı devam ettikçe taşıdığı risk de o kadar büyük olacak ve endemik olmayan ülkelerde güçlü bir zemin edinecektir." açıklamasında bulundu.

"DÜNYA BU VİRÜSÜ DİKKATE ALMADI"

DSÖ üyesi ülkelere maymun çiçeği salgınını kontrol etmek için acil tedbir alma çağrısında bulunan Kluge, "Maymun çiçeği yıllar boyunca Batı ve Orta Afrika'da endemik haldeydi ve dünya bu virüsü dikkate almadı. Şimdi virüsün Avrupa ve diğer kıtalarda yayılıyor olması, bölgesel sorunların ne kadar çabuk dünyayı sarabileceği gerçeğini bize gösteriyor." ifadesini kullandı.

ŞU ANA KADAR 1600'ÜN ÜZERİNDE VAKA VAR

DSÖ'den dün yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin endemik olmadığı 39 ülkede toplam 1600'ün üzerinde vakanın doğrulandığı açıklanmıştı. (AA)

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WHO Dünya Sağlık Örgütü
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