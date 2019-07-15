DSÖ Göçmen ve Mülteci Yaz Okulu Çeşme'de başladı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 20 Avrupa ülkesi, Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Asya ile Afrika'dan politika yapıcıların, halk sağlığı uzmanlarının, sağlık yöneticilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla 15- 19 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Göçmen ve Mülteci Yaz Okulu' başladı.

Yaz okulu programının açılışında konuşan DSÖ Göç ve Sağlık Programı Koordinatörü Santino Severoni, üçüncüsü organize edilen ve Türkiye'de ilk defa düzenlenen DSÖ Mülteci ve Göçmen Sağlığı Yaz Okulu'nun, sağlık sistemlerinin göç olgusuna yanıtındaki tecrübelerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması için bir platform teşkil ettiğini belirtti. Suriyeli sağlık çalışanlarının Türk sağlık sistemine entegrasyonunun, sağlıkta evrensel kapsayıcılık hedefine yönelik bir model olarak sunulacağını ifade eden Santino Severoni, "DSÖ olarak Türkiye'yi seçtik. Çünkü Türkiye'nin deneyimini görmek ve bundan faydalanabilmeyi düşündük. Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ödül almış kampları var ve biz bu deneyimlerden faydalanmak istiyoruz" dedi.

'MİLYONLARCA İNSAN MUAYENE EDİLDİ, YÜZ BİNLERCE AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Dünyada nerede mazlum bir millet varsa Türkiye'nin yardıma koştuğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara ise, "Ülkemizde 4.5 milyon mülteci bulunuyor. Milyonlarca insan muayene edildi. Yüz binlerce ameliyat gerçekleştirildi. Binlerce bebek dünyaya geldi. Tüm bunlar bu milletin gönlünün genişliğindendir. Mülteci ve Göçmen Sağlığı Yaz Okulu sayesinde ve daha önceki okulların da katkısıyla ülkesinden, evinden uzaklaşmak zorunda kalan insanlara fayda sağlamayı ve bu durumun önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BU TEKNİK KAPASİTESİNDEN YARARLANACAĞIZ'

DSÖ olarak bölgesel stratejiler belirlediklerini ifade eden Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Başkan Vekili Piroska Östlin de programın akademik bilgilerin ve kapsayıcı politikaların belirlenmesinde ve uluslararası ağın kurulması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Göç ve sağlık konusuna odaklanılması gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın bu teknik kapasitesinden oldukça yararlanacaklarını belirtti.

VERİLEN SAĞLIK HİZMETİNDE FARK YOK

İzmir'de 6 ilçede 7 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde toplam 34 birimle göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğünü aktaran İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop şöyle konuştu:

"2018 yılında İzmir'de kamu hastanelerinde 273 bin 597 Suriyeli göçmen muayene oldu. 20 bin 611 kişi yatarak tedavi gördü. 4 bin 791 Suriyeli kadın hastanelerimizde doğum yaptı ve 8 bin 749 kişi ameliyat oldu. Bizler Suriyeli misafirlerimize verdiğimiz sağlık hizmetlerini kendi vatandaşlarımızdan farksız, eşit, kaliteli, ulaşılabilir niteliklerde sunmaya gayret gösteriyoruz. Göçmen ve mülteci sağlığı alanında verilen hizmetlerin, uygulamaları ve tecrübelerin paylaşılması bakımından bu programın yararlı olacağına inanıyorum."

Açılış konuşmalarının ardından program oturumlar şeklinde devam etti. 19 Temmuz 2019 Cuma gününe kadar sürecek programda, panel, çalıştay ve saha ziyaretlerinin de gerçekleştirileceği bildirildi.

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