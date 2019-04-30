Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

CHP ve HDP'ye eleştirilerde bulunan Aksakal, "2002'de iktidara getirildikleri dönemde AK Parti'yi iktidarda tutma görevi verilen, kendilerini 'yeni CHP' olarak tanımlayan ana muhalefet partisi ve ayrılıkçı terör örgütünün teorik destekçisi HDP başta olmak üzere, çeşitli siyasi yapılanmalar ile bazı sivil toplum kuruluşları, kurgulanmış olan projenin sekteye uğramaması için her türlü gayreti bugün de göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

GAZİANTEP (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'yi eleştirerek, "Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altındaki partinin bugünkü yapısı, kökleri Kuvayimilliye'ye dayanan ve boynunda idam fermanıyla kurtuluş mücadelesini yöneten Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyle uzaktan yakından bir benzerliği de kalmamıştır. Türk milleti öncelikle bunlardan kurtulmalıdır." dedi.

"Sözde Atatürkçü, solcu yapılar, kendileri dışında hiçbir partinin siyaset arenasında yer almasına tahammül edemedikleri gibi her türlü iftira kampanyası ve algı yönetimiyle toplumu biçimlendirme gayreti içerisindeler. Bülent Ecevit'in DSP'yi kurduğu günden bu yana, 33 yıldır aynı tür saldırılara alıştık. Ciddiye de almıyoruz. Ama iyi bilinmelidir ki, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kastedenlerle, emperyalist politikaların emir eri olmuş yapılarla, şahsi, siyasi ikbal dışında hiçbir amaç gütmeyen sahte Atatürkçüler ve sahte solcularla da mücadelemiz hiç eksilmeden devam edecektir. 17 yılda AKP iktidarının yanlışlarını kendi yanlışlarıyla beslemekten başka hiçbir varlık gösteremeyen yeni CHP'nin, hamasi vaatler ve söylemlerle bir seçenek olabileceğine toplum da inanmıyor. Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altındaki partinin bugünkü yapısı, kökleri Kuvayımilliye'ye dayanan ve boynunda idam fermanıyla kurtuluş mücadelesini yöneten Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyle uzaktan yakından bir benzerliği de kalmamıştır. Türk milleti öncelikle bunlardan kurtulmalıdır."

Aksakal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayarak, DSP olarak her zaman işçinin hakkını koruyacaklarını sözlerine ekledi.

