HABER

DSP İstanbul'da aday çıkarmama kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 17:32 | Son Güncelleme

Genel Başkan Önder Aksakal: - "DSP Parti Meclisi, bugün yaptığı toplantıda yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. 23 Haziran seçimlerinde sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını bildirdi.

Aksakal, DSP Genel Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart seçimlerinin partileri için sonuçlandığını ve seçmen iradesinin tecelli ettiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta aldığı kararla kanunsuz bir şekilde oluşturulan bazı sandık kurullarını gerekçe göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdiğini anımsatan Aksakal, şöyle dedi:

"DSP olarak böyle bir kanunsuzluğa sessiz kalmamız düşünülemezdi. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir. DSP Parti Meclisi, bugün yaptığı toplantıda yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. Bundan sonra, 23 Haziran seçimlerinde sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir. Bu süreçte demokrasi ve hukukun egemen kılınması en önemli beklentimizidir. Kanunsuz oluştuğu YSK tarafından onaylanan sandık kurullarının, ilçe seçimlerini de yapmış olduğu seçimde, 39 ilçenin de seçimlerinin yenilenmesi kararının verilmesi kamu vicdanını bir parça da olsa rahatlatacaktır. Bu süreçte partimize yönelik ahlaki olmayan ve her kesimden gelebilen mütecaviz saldırılara da maruz kaldık. Bu saldırıları tümüyle reddediyoruz ve iddia sahiplerine iade ediyoruz."

Açıklamasının ardından, "DSP'nin destekleyeceği bir aday olacak mı?" sorusunun yöneltildiği Aksakal, "Açıklamamız bundan ibaret, bundan sonraki yorum size ait." ifadesini kullandı.

- "Kazananın hakkı teslim edilmeli"

DSP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın da yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylığından çekildiğini, partisinin başka bir aday göstermeyeceğini ifade etti.

İstanbul'da seçimin bittiğini, Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"17 senedir 'milli irade' diyenler, sandıktan çıkan milli iradeye sahip çıkmamışlardır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. 23 Haziran'da çıkacak sonuca itibar edecekleri de gözükmemektedir. O nedenle sandık ve hukuk güvenliği önem taşımaktadır. DSP için en önemli şey demokrasinin varlığıdır. Demokrasi varsa, siyasi partiler de seçim de vardır. Demokrasi varsa, sandıktan çıkan milli iradeye itibar var. 17 senenin sonunda AKP kaybetmeye tahammül edemediği için bu seçimlerin iptali için gerekli baskıyı oluşturarak YSK'nin aldığı hukuksuz kararla daha evvel nasıl mühürsüz oylar geçerli sayıldıysa bu sefer de bize göre gerekçesi açıklansa dahi aynı zarftan çıkan dört oydan üçü geçerli, biri geçersiz, bunun kabul edilebilmesi asla mümkün değil. Hukuk, demokrasiyle beraberken vardır."

Aydın, hukuksuzluğun karşısında olduklarını vurgulayarak, "Kazananın hakkı teslim edilmelidir." dedi.

PARTNER"Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar""Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar"
HDP'li Temelli: Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruzHDP'li Temelli: Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz
DSP adayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminden çekildiDSP adayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminden çekildi
Anahtar Kelimeler:
basın açıklaması DSP Genel Başkanı Önder Aksakal dsp genel merkezi istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çağrı

Türkiye'den Yunanistan'a çağrı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna çok konuşulacak cevap: Çok basit, çünkü çaldılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.