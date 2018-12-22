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Dubaili turistlerin Cıbıltepe'de atlı kızak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen ve aralarında Dubaili ailelerin de olduğu turistler, atlı kızakla gezmenin ve kayak yapmanın keyfini yaşadı - Otel sahibi Gülsüm Gemalmaz: - "Dubaili misafirlerimiz tur isteyince onları kayak merkezimizdeki orman içerisinde atlı kızakla gezdirdik. Sarıkamış'ı çok beğendiler, hayran kaldılar"

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'ye gelen ve aralarında Dubaili ailelerin de olduğu turistler, atlı kızakla gezip kayak yaparak keyifli anlar yaşadı.

Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve çığ riski olmayan uzun kayak pistleriyle beğeni toplayan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra Dubai'den Cıbıltepe'ye gelen ailelerin de olduğu yerli yabancı turistler, atlı kızakla gezinti yaptı.

Kar yağışı yüzünden beyaz örtü ile kaplanan kayak merkezinde atlı kızakla gezip muhteşem manzaranın tadını çıkaran turistler, kayak yapmanın da tadını çıkardı.

Kayak tutkunları, güneşli havada kayağın yanı sıra snowboard yapıp atlı kızakla gezmenin keyfini doyasıya yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin sahibi Gülsüm Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dubaili ailelere dikkati çekerek çok sıcaktan çok soğuğa gelen konukları Cıbıltepe'de gezdirdiklerini aktardı.

Dubaili konukların otellerinde konakladığını anlatan Gemalmaz, "Dubaili misafirlerimiz tur isteyince onları kayak merkezimizdeki orman içerisinde atlı kızakla gezdirdik. Sarıkamış'ı çok beğendiler, hayran kaldılar." dedi.

Diyarbakır’dan gelen Merve Çetin de ilk kez kayak yaptığını ifade ederek, "Kayakta acemiyim, pek beceremedim ama çok zevkli, Cıbıltepe'yi de çok sevdim." diye konuştu.

Kübra Gözüoğlu ise Kafkas Üniversitesinde öğrenci olduğunu, hafta sonunu fırsat bilip kayak yapmaya geldiğini dile getirerek, "Burayı çok beğeniyorum, kayak yapmak, manzara çok güzel. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cıbıltepe dubai Kars kayak Sarıkamış

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