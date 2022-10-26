Dudak dolgusu yaptırdı, kabus yaşadı! Son halini görünce gözlerine inanamadı

Bir kadın, kozmetik bir prosedür sırasında şiddetli bir alerjik reaksiyon nedeniyle dudakları normal boyutunun üç katına kadar şişince hastaneye kaldırıldı. TikTok’ta yaşadığı korku dolu anları paylaşan Query, “İlk başta her şey yolunda gitti. Dudaklarımı dolgunlaştırmak için kliniğe gittim ve ana maddelerden birine alerjim olduğunu bilmiyordum. Eve döndüğümde işler bir anda benim dışımda gelişti” dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Dudaklarının klinikten çıktığında hafif kırmızı ve dolgun olduğunu söyleyen Query genel sonuçtan memnun olduğunu hatta bu durumu bir selfie çekerek kutlamak istediğini belirtti. Ancak kısa bir süre sonra Query için işler kötüye gitmeye başladı ve şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdikten sonra aşırı şişkinlik şikayetiyle hasteneye kaldırıldı.

12 milyondan fazla izlenen gönderisinde Query alt ve üst dudaklarının 3 katına çıktığı korkunç sonucu paylaştı. Birkaç gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Query genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve dudaklarının etrafındaki morarma nedeniyle zorlandığını belirtti.



