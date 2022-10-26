Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dudak dolgusu yaptırdı, kabus yaşadı! Son halini görünce gözlerine inanamadı

Dudak dolgusu yaptırdı, kabus yaşadı! Son halini görünce gözlerine inanamadı

26.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas eyaletinde yaşayan Basi Query isimli bir kadın dudak dolgusu yaptırmak istedi. Ancak prosedürü sırasında kullanılan bir kreme alerjisi olduğunu bilmeyen kadın dolgu işleminin tamamlanmasından sonra dudaklarının şişmeye başladığını gördü. Büyük bir panik yaşayan kadın acilen hastanenin yolunu tuttu.

Dudak dolgusu yaptırdı, kabus yaşadı! Son halini görünce gözlerine inanamadı

Bir kadın, kozmetik bir prosedür sırasında şiddetli bir alerjik reaksiyon nedeniyle dudakları normal boyutunun üç katına kadar şişince hastaneye kaldırıldı. TikTok’ta yaşadığı korku dolu anları paylaşan Query, “İlk başta her şey yolunda gitti. Dudaklarımı dolgunlaştırmak için kliniğe gittim ve ana maddelerden birine alerjim olduğunu bilmiyordum. Eve döndüğümde işler bir anda benim dışımda gelişti” dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

1

Dudaklarının klinikten çıktığında hafif kırmızı ve dolgun olduğunu söyleyen Query genel sonuçtan memnun olduğunu hatta bu durumu bir selfie çekerek kutlamak istediğini belirtti. Ancak kısa bir süre sonra Query için işler kötüye gitmeye başladı ve şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdikten sonra aşırı şişkinlik şikayetiyle hasteneye kaldırıldı.

2

12 milyondan fazla izlenen gönderisinde Query alt ve üst dudaklarının 3 katına çıktığı korkunç sonucu paylaştı. Birkaç gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Query genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve dudaklarının etrafındaki morarma nedeniyle zorlandığını belirtti.

İlginizi Çekebilir

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

 “Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Kostümüyle nefesleri kesti

“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Kostümüyle nefesleri kesti

 Dünyanın en beğenilen kadını! “Cinsel ilişkiye girdiğimiz anları...”

Dünyanın en beğenilen kadını! “Cinsel ilişkiye girdiğimiz anları...”

 Amerikan futbolu omuzluğunu çıplak üstüne giydi! Yorum yağdı

Amerikan futbolu omuzluğunu çıplak üstüne giydi! Yorum yağdı

 Cesur pozlarına yenisini ekledi! Bikini altı küçük gelince...

Cesur pozlarına yenisini ekledi! Bikini altı küçük gelince...

 Eşine göndereceği çıplak fotoğrafları anne ve babasına atınca...

Eşine göndereceği çıplak fotoğrafları anne ve babasına atınca...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllarca dehşeti yaşadı! “Cesetleri nereye gömdüğünü biliyorum”Yıllarca dehşeti yaşadı! “Cesetleri nereye gömdüğünü biliyorum”
Akşam yürüyüşü sırasında ayağına takıldı! Değeri dudak uçuklattıAkşam yürüyüşü sırasında ayağına takıldı! Değeri dudak uçuklattı
Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dudak dolgusu estetik

En Çok Okunan Trend Haberler

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

“Zombie Angelia Jolie” denilmişti! Gerçek haline kimse inanamadı

“Zombie Angelia Jolie” denilmişti! Gerçek haline kimse inanamadı

Böyle duyurdu! Çırılçıplak küvete girdi, köpüklerin arasından...

Böyle duyurdu! Çırılçıplak küvete girdi, köpüklerin arasından...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

Yeni tanıştığı yabancı için 14 yıllık eşini terk etti ama...

İlginizi Çekebilir

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.