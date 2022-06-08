Dudak uçuklatan vurgun iddiası... "110 bin kişiyi dolandırdılar"

İstanbul Kadıköy merkezli bir mücevher firması yetkililerinin, Türkiye genelinde 110 bin kişiyi, 250 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edildi. Firmanın şubelerinde haciz işlemi başlatıldı. Mağaza önünde toplanan mağdurlar dolandırıldıklarını belirtirken, yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek, yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan dolandırıcılık sisteminin son adresi bir mücevher firması oldu. Kadıköy'de bir mücevher firması yetkilileri, oluşturdukları sistem ile iddiaya göre; Türkiye genelinde yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı. Şirket yetkililerinin oluşturdukları sistem ile yatırımcılara değerli olduğu iddia edilen taşlar satarak, bu taşları alan yatırımcılara bir süreliğine haftalık ve yıllık getiri sağladı. Sisteme dahil olan vatandaşlar ise durumu yakınlarına da bildirerek daha fazla kişiyi dahil etti.

Şirket yetkililerinin merkezi İstanbul olmak üzere, Yalova, İzmit, Antalya ve Trabzon'da işletme açarak, daha fazla güven kazandığı iddia ediliyor. Yaklaşık 1.5 ay önce firma ödemeleri durdururken, şubeler ise art arda kapandı. Davalar nedeniyle, şirketin Kocaeli şubesine haciz işlemi başlatıldı. Şirketin diğer illerde bulunan şubelerinde de haciz işlemi yapıldığı öğrenildi.

Daha önce firma yetkilileri ile mağdurlar arasında yaşanan gerginlikler cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağdurlar şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan merkezi önüne gelerek seslerini duyurmaya çalıştı.

"250 MİLYON DOLARLIK BİR VURGUN VAR"

İsmini vermek istemeyen mağdur, "Bizim yüksek bir meblağda yatırımımız oldu. Bu firma mücevher firması. Yatırdığınız para karşılığında ürün alıyorsunuz. O ürünü de haftalık size yüzde 8 olarak geri ödemesini yapıyorlar. Yaklaşık bir buçuk aydır da herhangi bir ödeme alamıyoruz. Bundan dolayı da biz şikayetçi olduk. Hukuki süreci başlattık. Mağazalarına haciz koydurduk. Yaptığımız şikayetten dolayı 2 kişi de tutuklu. Şu an hukuki sürecin devam etmesi için yapıyoruz. 10 milyonun üzerinde kaybım var. Türkiye genelinde 110 bin mağdur, 250 milyon dolarlık bir vurgun var. Şirket tarafından hala oyalıyorlar, 'paralarınızı yatıracağız diyorlar'. Ukrayna meşeli bir firma olduğu için yurt dışına kaçtı bütün yöneticileri" diye konuştu.

"110 BİN CİVARI MAĞDUR VAR"

Mağdur olduğunu söyleyen Murat Alkan "Mücevher şirketi, bir senedir Türkiye'de. Merkez olarak Bağdat Caddesi'ne, buraya kurmuşlar. İnsanlara mücevher satarak yani altın, pırlanta gibi değerli eşyaları satıp bunları 52 hafta geri ödenecek şekilde eğitimlerden bunları biz öğrendik. Yaklaşık üç ay falan oldu. İnsanlar çok mağdur. Buraya aşağı yukarı bin, 2 bin kişinin olması bekleniyordu. Ne yazık ki, burada 10, 15 beş kişi ancak geldi. Yani insanların çoğu çekiniyor. Yani ya böyle bir işine nasıl girdik ya kendi ailelerine, dostlarına, arkadaşlarına böyle bir çekinceleri olduğu için insanlar buraya pek gelmedi. 110 bin mağdur var. Burada kişi getirip, kişiler alışveriş yaptığı zaman ufak bir bonus seviyeniz yükseliyor. Getirdiğiniz kişilerden yüzde 8 para kazanıyorsunuz. Böylece hem kariyer atlıyorsunuz, hem de para kazanıyorsunuz. 52 hafta gelmeden 3 ay içinde tökezledi" dedi. (DHA)

