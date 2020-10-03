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Düğün konvoyunda korkunç kaza: Camdan fırlayan sürücü feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 07:39 | Son Güncelleme

Ankara'da, düğün konvoyunda ilerleyen otomobil önce başka bir otomobile daha sonra da TIR’a çarparak alev aldı. Kazada, otomobilin ön camından fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Düğün konvoyunda korkunç kaza: Camdan fırlayan sürücü feci şekilde can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Karapürçek mevkisinde meydana geldi. Düğün konvoyunda ilerleyen Rahim Şıvka yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette ilerleyen Beytullah Ö. yönetimindeki otomobile, daha sonra da Mehmet Ş.'nin kullandığı TIR'a ve bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ön camından fırlayan Rahim Şıvka, olay yerinde hayatını kaybederken, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobil küle döndü. Otomobil ve TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

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