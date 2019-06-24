Düğün konvoyundaki araçtan 2 pompalı tüfek çıktı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞLANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde düğün konvoyunda ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince durdurulan araçlardan birinde 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede düğün konvoyunu durdurdu. Konvoyda bulunan bir araçta yapılan aramada 2 pompalı tüfek ile 28 fişek ele geçirildi. İki şüpheli, ‘ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılmak üzere Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Düğün konvoyu diğer araçların kontrolünün ardından ilçeyi turlamaya devam etti.

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