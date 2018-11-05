Düğün öncesi 'gözlerim ışıl ışıl parlasın' istiyorsanız bu önerileri mutlaka okuyun

DÜĞÜNÜMDEN HEMEN ÖNCE GÖZ KAPAĞIMDA ARPACIK ÇIKTI, NE YAPABİLİRİM?

Düğünden hemen önce göz kapağında arpacık çıkması, her gelinin kabusu olabilecek bir durumdur. Böyle bir durumda yapmanız gerekenler şunlar:

1.Göz kapaklarınıza günde 3 kere 10’ar dakikadan sıcak pansuman uygulayın.

2.Göz doktorunuzun reçete edeceği antibiyotikli göz damlalarını ve diğer ilaçları kullanın.

TAKMA KİRPİK TAKTIRSAM SORUN YAŞAR MIYIM?

Düğün öncesinde vizon/ipek kirpik veya düğün makyajı sırasında takma kirpik taktırabilirsiniz. Ancak bu uygulamalar yapılırken, kirpik kökleri göz yüzeyine yakın yapıştırılmamalıdır. Aksi takdirde göz yüzeyinizde ağrılı çizikler oluşabilir; bu çizikler gözlerinizde kızarma, yaşarma, ışık hassasiyeti ve çapaklanmaya yol açabilir.

GÖZÜMÜN ALTINDAKİ MORLUKLARI NASIL AZALTABİLİRİM?

Morlukların kremle tedavisi uzun aylar gerektirir. Eğer düğün öncesi yeterli zamanınız varsa, içinde “meyan kökü” ve “arnika” gibi beyazlatıcılar olan kremleri kullanabilirsiniz. Ancak kısa sürede bu kremler etkisini göstermez. Düğün öncesi fazla vaktiniz kalmadıysa, tek yapabileceğiniz düğün makyajınız sırasında iyi bir göz altı kapatıcısı kullanmak…