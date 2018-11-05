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Düğün öncesi 'gözlerim ışıl ışıl parlasın' istiyorsanız bu önerileri mutlaka okuyun

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GELİN / DÜĞÜN HABERLERİ  | 05.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

Düğün öncesi kıpkırmızı gözler ya da göz kapağımızda arpacık istemeyiz değil mi? Peki düğün fotoğraflarımızda ışıl ışıl parlayan, sağlıklı gözlere sahip olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar sorularınızı cevapladı…

Düğün öncesi 'gözlerim ışıl ışıl parlasın' istiyorsanız bu önerileri mutlaka okuyun

DÜĞÜNÜMDEN HEMEN ÖNCE GÖZ KAPAĞIMDA ARPACIK ÇIKTI, NE YAPABİLİRİM?

Düğünden hemen önce göz kapağında arpacık çıkması, her gelinin kabusu olabilecek bir durumdur. Böyle bir durumda yapmanız gerekenler şunlar:
1.Göz kapaklarınıza günde 3 kere 10’ar dakikadan sıcak pansuman uygulayın.
2.Göz doktorunuzun reçete edeceği antibiyotikli göz damlalarını ve diğer ilaçları kullanın.

TAKMA KİRPİK TAKTIRSAM SORUN YAŞAR MIYIM?

Düğün öncesinde vizon/ipek kirpik veya düğün makyajı sırasında takma kirpik taktırabilirsiniz. Ancak bu uygulamalar yapılırken, kirpik kökleri göz yüzeyine yakın yapıştırılmamalıdır. Aksi takdirde göz yüzeyinizde ağrılı çizikler oluşabilir; bu çizikler gözlerinizde kızarma, yaşarma, ışık hassasiyeti ve çapaklanmaya yol açabilir.

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GÖZÜMÜN ALTINDAKİ MORLUKLARI NASIL AZALTABİLİRİM?

Morlukların kremle tedavisi uzun aylar gerektirir. Eğer düğün öncesi yeterli zamanınız varsa, içinde “meyan kökü” ve “arnika” gibi beyazlatıcılar olan kremleri kullanabilirsiniz. Ancak kısa sürede bu kremler etkisini göstermez. Düğün öncesi fazla vaktiniz kalmadıysa, tek yapabileceğiniz düğün makyajınız sırasında iyi bir göz altı kapatıcısı kullanmak…

GÖZALTI ŞİŞLİKLERİMDEN NASIL KURTULABİLİRİM?

Şişilikler için sabah soğuk kompres, daha sonra da dekonjestan (şişlik alıcı) krem kullanabilirsiniz. Bu kremler göz torbalarındaki kılcal damarları büzüştürerek sürer sürmez şişlikleri azaltırlar. Tabii geçici bir süreliğine!

DÜĞÜN ÖNCESİ GÖZLERİM KIZARDI, NEDEN OLMUŞ OLABİLİR?

Göz kızarmalarının en yaygın nedenleri arasında gözün mikrop kapması, alerji ve göz kuruluğu yer alır. Mikrop kapması için antibiyotikli damla kullanımı, alerji için ise antialaerjik damla kullanımı gerekir. Göz kuruluğu için ise suni göz yaşı damlaları yararlı olur. Suni gözyaşlarının buzdolabında soğutularak damlatılması, göz kızarıklığını daha iyi alır. Tüm bu ilaçlar için göz hekiminize danışmalısınız.

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KONTAKT LENSLERİMİ RAHAT KULLANAMIYORUM

Eğer kontakt lenslerinizle yanma-batma-kaşıntı-kızarma gibi problemler yaşıyorsanız, lazer tedavisini düşünebilirsiniz. Ancak lazer tedavisini düğününüzden en az 1 ay önce planlamalısınız. Çünkü lazer tedavisi göz akında birkaç hafta sürebilen geçici kanlanmalara yol açabilir. Eğer lazer tedavisi için yeterli vaktiniz kalmadıysa, daha az alerjik reaksiyona yol açan günlük kullan-at kontakt lensleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca kuruluk açısından da günlük kullan-at lensler daha avantajlı olabilir.

DÜĞÜNÜMDE RENKLİ KONTAKT LENS TAKMAK İSTİYORUM, RENKLİ LENSLERLE GÖZ PROBLEMİ YAŞAR MIYIM?

Renkli kontakt lenslerin sürekli kullanımını tavsiye etmiyoruz çünkü bu lensler daha az oksijen geçirgendir ve alerjik problemlere daha sık yol açarlar. Ancak özel günlerde kısa süreli renkli kontakt lens kullanımının göz sağlığı açısından ciddi bir sakıncası yoktur.

Prof. Dr. Banu Coşar - Göz Hastalıkları Uzmanı


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düğün öncesi göz sağlığı göz sağlığı

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