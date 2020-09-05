Düğün salonu kaparo iadesi yapar mı yapmaz mı?

Düğün salonu kapora iadesi yapar mı yapmaz mı? Geçtiğimiz aylarda 14 ilde başlayan düğün kısıtlaması ülke geneline yayılacak şekilde yeniden düzenlendi. Düğünler yasaklanmadı ama genel olarak düğün yasağı olarak adlandırılan bu yeni genelge ile düğünlerin süresi kısaldı ve kapsamı daraldı. Bu durumda düğün yapmaktan vazgeçenler için düğün salonu kaporası iadesi ya da düğün organizasyonu kaporası iadesi konuları gündeme geldi. Peki, düğün için verilen parayı geri alma hakkınız var mı? Düğün salonu parasını geri istiyorum diyenler için araştırdık... DÜĞÜN SALONU KAPORASI İADESİ HAKKI Düğün salonu kaparosu iadesi hakkı var mı yok mu konusu şu an hukukçular için bile çok net değil. Ancak düğün salonundan kaporanın iadesini isteme hakkınız var. Biz, önce genelgeyi hatırlayalım... DÜĞÜNLERE İLİŞKİN YENİ GENELGENİN ÖZETİ / DÜĞÜN YAPMAK YASAK MI? Daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklerin , 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde yapılmasına müsaade edilmeyecek, kararı çıkmıştı. Bu durumda artık düğünler, nikah merasimi şeklinde yapılabilecek ve sadece 1 saat sürecek. Nikah merasimi şeklindeki düğün veya nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesi, halay çekilmesi, toplu yemek yenilmesi de yasak. Her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına da izin verilmeyecek. Ayrıca gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisi bulunacak ve durumu denetleyecek.

DÜĞÜN YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI VAR! Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. DÜĞÜN PARASINI İADE ALABİLİR MİYİM? Yukarıdaki özete bakınca en az 4 saat sürecek yemekli ve eğlence içerikli bir düğün yerine salonda gerçekleşek bir nikah merasimi tablosu ile karşılaşıyoruz. covid-19 sürecinde halk sağlığı için alınan bu önlem, daha önce yapılan düğün planlarından çok raklı bir tablo çiziyor. Bu durumda daha detaylı ve daha uzun sürecek bir düğün için düğün salonu ve düğün organizasyon şirketi ile anlaşan çiftler, para iadesi talep edebilir ya da düğünü tamamen iptal etmek isteyebilir. Peki, bu durumda ne olacak? Yani düğün salonu kaparoyu iade eder mi yoksa düğün salonunun kaparoyu iade etmeme hakkı var mı? DÜĞÜN SALONU PARALARININ İADESİ KONUSUNDA HUKUK NE DİYOR? Hukukçulara göre kısıtlama kararını ardından düğün salonu işletmecisi, sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirememiş olacak. Bu yüzden alınan düğün kaparolarının ya da diğer ödemelerin tüketiciye iade edilmesi gerekiyor. Eğer iade edilmezse işletme sahibi açısından yasal sorumluluklar doğabilir. Tüketiciler burada sözleşmeyi feshederek paralarının iade edilmesini isteyebilir. Ödenen ücret iade edilmezse, eğer yaptıkları ödeme 10 bin 390 TL altındaysa hakem heyetine başvuru yapabilirler ve eğer ödedikleri ücret 10 bin 390 TL üstündeyse tüketici mahkemelerine başvurarak düğün kaparo paralarının iadesini talep edebilirler.