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  4. Düğünde damat dehşeti! Gelin aracını kullanan arkadaşını ağır yaraladı

Düğünde damat dehşeti! Gelin aracını kullanan arkadaşını ağır yaraladı

12.11.2023 20:42 | Son Güncelleme:
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Burdur'da düğünde gelin alma sırasında havaya ateş açan damat, gelin aracını süren arkadaşını vurdu. Boynuna gelen kurşunla ağır yaralanan H.İ.S. (30) hastanede tedavi altına alındı.

Düğünde damat dehşeti! Gelin aracını kullanan arkadaşını ağır yaraladı

Burdur merkez Kışla Mahallesi Sezer Sokak'ta meydana gelen olayda, erkek tarafı Askeriye köyünden Kışla Mahallesi'ne gelin almaya geldi. Gelin, baba evinden çıktığı sırada damat İ.C. tabanca ile havaya ateş ederken kaza ile gelin arabasını kullanan arkadaşı H.İ. S.'yi boynundan vurdu.

DAMAT POLİSE TESLİM OLDU

Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen H.İ. S. ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

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Olayın şoku ile olay yerinden uzaklaşan damat İ.C., bir süre sonra geri gelerek polis ekiplerine teslim oldu. (DHA)

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