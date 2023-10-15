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Düğünde maganda kurşunu bir can daha aldı!

15.10.2023 20:54 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kırda yapılan düğünde halay çektiği sırada, havaya ateş açan İ.G.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği Abdülaziz Erbirol vefat etti. Erbirol'un cenazesi toprağa verilirken, İ.G. gözaltına alındı.

Düğünde maganda kurşunu bir can daha aldı!

Olay, dün gece saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde yapılan kır düğününde meydana geldi. Bir yakınının düğününe katılan Abdülaziz Erbirol, halay çektiği sırada İ.G.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Erbirol ağır yaralandı.

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Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Erbirol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Maganda İ.G., polis tarafından gözaltına alındı.

İ.G.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Erbirol bugün, Hacı Salih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli düğün kurşun

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