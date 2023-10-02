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Düğünde tepki çeken anlar! Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı

02.10.2023 16:15 | Son Güncelleme:
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Adana'da bir düğün ilginç görüntülere sahne oldu. Düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkiye neden oldu. İşte detaylar...

Düğünde tepki çeken anlar! Damat, para takılı gelinliği çekiştiren çocuğu fırlatıp yere attı

Tepki çeken olay, dün Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı.

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Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı. Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı.

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Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.

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(DHA)

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düğün gelin damat para

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