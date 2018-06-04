Düğünlerde çekilen komik ve ilginç fotoğraflar

Bu hem sevimli hem de ürpertici

Bu çift, bu bıçağı tutabilmek için süper bir güce sahip olmalı

Bu bir ayı mı?

Duvak yerine kask takmayı uygun gören gelin

Böyle bir günde mükemmel bir aksiyon

Gelinden bir sürpriz

Yeni evliler trambolinde kutluyor

Gelinin tatlı telaşı

“Kocam fotoğraf için poz verirken ben elbisemde hata bulmaya çalışıyordum.”

Çiftin arkasında yanan bir orman var

En iyi arkadaşın geline yaptığı kötülük

Damat düğüne zor yetişmiş olmalı

Gerçek duygular

Bir düğün sırasında hiç komik bir kazaya tanık oldunuz mu? Aşağıdaki yorum bölümünde bize anlatın.