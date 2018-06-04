KADIN

Düğünlerde çekilen komik ve ilginç fotoğraflar

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
NİKAH - DÜĞÜN HABERLERİ  | 04.06.2018 11:39 | Son Güncelleme

Benzersiz düğün fotoğrafına sahip olmak, evlilik hazırlığı yapan her çiftin hayalidir. Ancak bazı çiftler sıradışı fotoğraf kareleriyle normal bir fotoğraf albümünde göremediğimiz karelerle dikkat çekiyor. İşte sizin için derlediğimiz tipik düğünlerden farklı o anlar...

Düğünlerde çekilen komik ve ilginç fotoğraflar

Bu hem sevimli hem de ürpertici

1

Bu çift, bu bıçağı tutabilmek için süper bir güce sahip olmalı

2

Bu bir ayı mı?

4

Duvak yerine kask takmayı uygun gören gelin

8

Böyle bir günde mükemmel bir aksiyon

9

Gelinden bir sürpriz

10

Yeni evliler trambolinde kutluyor

11

Gelinin tatlı telaşı

12

“Kocam fotoğraf için poz verirken ben elbisemde hata bulmaya çalışıyordum.”

13

Çiftin arkasında yanan bir orman var

14

En iyi arkadaşın geline yaptığı kötülük

15

Damat düğüne zor yetişmiş olmalı

17

Gerçek duygular

18

Bir düğün sırasında hiç komik bir kazaya tanık oldunuz mu? Aşağıdaki yorum bölümünde bize anlatın.

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