Düğünlerde çekilen komik ve ilginç fotoğraflar

Bu hem sevimli hem de ürpertici
Bu çift, bu bıçağı tutabilmek için süper bir güce sahip olmalı
Bu bir ayı mı?
Duvak yerine kask takmayı uygun gören gelin
Böyle bir günde mükemmel bir aksiyon
Gelinden bir sürpriz
Yeni evliler trambolinde kutluyor
Gelinin tatlı telaşı
“Kocam fotoğraf için poz verirken ben elbisemde hata bulmaya çalışıyordum.”
Çiftin arkasında yanan bir orman var
En iyi arkadaşın geline yaptığı kötülük
Damat düğüne zor yetişmiş olmalı
Gerçek duygular
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