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Düğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için birlikte nikâh şahidi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar’da düğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in kıydığı genç çiftin nikâhında şahit oldu.Afyonkarahisar’da düğünlerde ve eğlencelerde silah atma olaylarının en aza indirmek için Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Afyonkarahisar Valiliği himayesinde ‘Silah atma, hayatını kararma’ projesi başlattı.

Düğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için birlikte nikâh şahidi oldular

İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar’da düğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in kıydığı genç çiftin nikâhında şahit oldu.
Afyonkarahisar’da düğünlerde ve eğlencelerde silah atma olaylarının en aza indirmek için Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Afyonkarahisar Valiliği himayesinde ‘Silah atma, hayatını kararma’ projesi başlattı. Proje kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in kıydığı Nuran Çelik ve Satılmış Akkaş’ın nikâh şahitliğini yapan Jandarma Komutanı Çömez ve Emniyet Müdürü Yıldız, mutlu günlerin mutlu kutlanması gerektiğini belirtti.
Gençlerin mutluluğunu silah atarak engellemesine izin vermeyeceğiz
Belediye salonunda kıyılan nikâhın ardından açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, silah atma olaylarının Afyonkarahisar’da yoğun bir şekilde görüldüğünü ve zaman zaman istenmeyen olayların yaşandığını belirtti. Bu olayların en aza indirilmesi gerektiğini belirten Yıldız; “Biz sevinçlerimizi yaşarken bazen abartıyoruz. Bu bölgedeki düğünlerde silah atma alışkanlığını geçen yıl çok yoğun olarak gördük. Jandarmamız ve emniyet müdürlüğü olarak bu konuyla ilgili silah atılmaması ve düğünlerdeki neşemizi silahla yaralanma ve ölüm gibi elim olaylarla karartmamak için önlemler alıyoruz. Valimiz Mustafa Tutulmaz da bu konularda bize destek oluyor. Bu konuya büyük önem veriyor. Biz gençlere ve düğüne katılanlara silah atma, geleceğini karartma diye sesleniyoruz. Düğünlerde atılan silah ile orada evlenen gençlere hiçbir şekilde mutluluk veremez. Biz Afyonkarahisar’daki vatandaşlarımıza güveniyoruz. Bu konuyla ilgili de evlenen gençlerden söz aldım. Bizde atılmaması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Kimsenin gençlerin mutluluğunu silah atarak engellemesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de, düğünlerde silah atılmaması yönünde başlatılan projeye belediye olarak sonuna kadar destek vereceklerini belirterek, genç çifte mutluluklar diledi.

Düğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için birlikte nikâh şahidi oldular

Düğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için birlikte nikâh şahidi oldular

Düğünlerde silah atma olaylarına dikkat çekmek için birlikte nikâh şahidi oldular

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