Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar’da kırtasiye ve oyuncak satılan iş yerine gelen 20 yaşlarında bir kişi, piyasa değeri 1000 TL olan bisikleti çalarak uzaklaştı. Hırsızlığın olduğu bölgeyi gören kamera sistemi bulunan iş yerinin sahibi Metin Şener, "Yaklaşık 8 dakika orada oyalanmış. Benimle birlikte 3 kişiydik. Nasıl fark edemedim" dedi.

Merkez Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi’nde iş yeri bulunan Metin Şeker, iş yoğunluğunun arttığı dün akşam saatlerinde müşterileri ile ilgilenirken, işyerinin hemen yan tarafında satılmaları için sergilediği değerli bisikletlerden birisinin yerinde olmadığını fark etti. Metin Şeker, güvenlik kameralarını izleyince de hırsızın uzun süre işyerinin önünde oyalandığını, bisikletini de bulunduğu yerden söküp soğukkanlı bir şekilde uzaklaştığını gördü.

Şeker, "Gelmiş, işyerinin önünde dolanıp durmuş hatta rüzgardan devrilen bazı parçaları yerinden düzelterek, kaldırım taşları ile bir daha devrilmemeleri için sağlamlaştırmış. Gitmiş bir-iki dakika sonra tekrar dönmüş. Bu kez bisikleti olduğu yerden defalarca girişimde bulunduktan sonra alıp gitmiş. Bu tür hırsızlıklar maalesef çok oluyor. Küçük çaplı oyuncak hırsızlıkları olduğu için polise de gitmiyorum. Şimdiye kadarki en büyük hırsızlık bu oldu. Ben kendime kızıyorum. Bu kadar süre ile kamerada gözümün önünde olan bir hırsızlığı nasıl fark edemedim? Yapacak bir şey yok." dedi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dükkanın önüne gelen kırımızı montlu bir kişi bir süre burada oyalanıyor. Şüpheli daha sonra burada bulunan bir bisikleti alarak, uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kameralarındaki hırsızlık görüntüleri

-Hırsızlık yapılan işyerinden görüntüler

