KADIN

Dümdüz Sımsıkı Bir Karın!

Doç. Dr. Çiğdem Ünal Doç. Dr. Çiğdem Ünal
GENEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Bulutların perdelerini arayıp güneşin göz kırptığı bu zamanlarda, yaza hazırlıklar da başladı. Bu hazırlıkların başında ilk olarak fazla kilolardan kurtulmak geliyor. Estetik, Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Ünal, karın germe ameliyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Dümdüz Sımsıkı Bir Karın!

Karın bölgesinde fazlalıkları olan kişiler diyet programları yapmaya başladı. Ancak yapılan spor ve diyet karın bölgesindeki yağları eritmeye yetmiyor. Karnın alt, bazen de göbek deliğinin üst tarafında kalan fazlalıklar, çatlaklar bol kıyafetlerle kamufle edilmeye çalışılıyor. Özellikle gebelik esnasında bebeğin büyümesi için araları açılan karın kasları çoğu zaman doğum öncesi haline geri dönemez.

Gebelikte alınan kilolar geri verilse de sarkıklıklar, deri gevşemelerini eski haline döndürmek oldukça zordur. Karın kaslarının arasının açık kalması nedeniyle göbek deliğinin alt tarafında bir sarkıklık, bazen de tüm kilolar verilse de de bir bombe kalabilir. Göbek deliği altında kalan fazla deri, yağ dokusu ve çatlaklardan karın germe ameliyatı ile kurtulmak mümkündür.

Doğum Öncesi Formunuzu Geri Kazanın

Karın germe ameliyatıyla göbek deliği altında kalan sarkmış karın dokusunun alınarak kalan deri gerilir ve yeni bir göbek deliği oluşturulur. Karın germe ameliyatıyla beraber en sık yapılan operasyonlardan biri de annelik estetiğidir. Annelik estetiğinde meme dikleştirmeyle karın germe eşzamanlı olarak yapılır.

Genellikte doğum sonrası açılan karın kaslarına müdahale edilerek yaklaşılır, karın derisi gerilir. Bu sebeple hasta ameliyattan sonra “V” harfi şeklinde yatırılır ve korse giyer. Karın germe ameliyatı ile birlikte liposuction da uygulanabilir. Liposuction bel oyuntusunu belirginleştirmekte oldukça etkilidir.

Komplikasyonlardan Korunmak İçin

Aspirin ve kan sulandırıcı maddelerin kullanımı ameliyattan en az 2 hafta önce bırakılmalı. Kullanılıyorsa 4 hafta önce sigarayı bırakmakta fayda var. Sigara kullanımı, yara iyileşmesini geciktirdiği gibi karnın alt kısmındaki dokuların ölmesine neden olabilir. Öte yandan ailede emboli öyküsü, kalp hastalığı ya da pıhtılaşma bozukluğu olanlar mutlaka plastik cerrahına bu konuda bilgi vermelidir.

Operasyondan sonra hasta ilk 2 gün biraz öne eğik yürür. Sonraki günlerde hızla toparlama görülür. Hasta yaklaşık 1-2 hafta sonra işine dönebilir. Ancak 3-4 hafta korse kullanması gerekmektedir. Karın germe ameliyatından sonra karında sıvı birikmesi, enfeksiyon gibi her ameliyatta olabilecek komplikasyonlar görülebilir.

Doç. Dr. Çiğdem Ünal
Estetik, Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.drcigdemunal.com
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Anahtar Kelimeler:
karın kası ip atlama

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