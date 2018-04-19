Dümdüz Sımsıkı Bir Karın!

Karın bölgesinde fazlalıkları olan kişiler diyet programları yapmaya başladı. Ancak yapılan spor ve diyet karın bölgesindeki yağları eritmeye yetmiyor. Karnın alt, bazen de göbek deliğinin üst tarafında kalan fazlalıklar, çatlaklar bol kıyafetlerle kamufle edilmeye çalışılıyor. Özellikle gebelik esnasında bebeğin büyümesi için araları açılan karın kasları çoğu zaman doğum öncesi haline geri dönemez.

Gebelikte alınan kilolar geri verilse de sarkıklıklar, deri gevşemelerini eski haline döndürmek oldukça zordur. Karın kaslarının arasının açık kalması nedeniyle göbek deliğinin alt tarafında bir sarkıklık, bazen de tüm kilolar verilse de de bir bombe kalabilir. Göbek deliği altında kalan fazla deri, yağ dokusu ve çatlaklardan karın germe ameliyatı ile kurtulmak mümkündür.

Doğum Öncesi Formunuzu Geri Kazanın

Karın germe ameliyatıyla göbek deliği altında kalan sarkmış karın dokusunun alınarak kalan deri gerilir ve yeni bir göbek deliği oluşturulur. Karın germe ameliyatıyla beraber en sık yapılan operasyonlardan biri de annelik estetiğidir. Annelik estetiğinde meme dikleştirmeyle karın germe eşzamanlı olarak yapılır.