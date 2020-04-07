Dünya ajansları AA'nın 100. yılını tebrik etti

Associated Press (AP) Genel Müdürü Gary Pruitt, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya tebrik mektubu gönderdi. Pruitt, mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutlarım. AP ve AA uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Birçok önemli tarihi olay ve dönüm noktalarında iş birliğinde bulunduk ve bu birlikteliğin devam etmesini arzuluyoruz." ifadelerine yer verdi. İçinde bulunulan dönemde haber ajanslarının rollerinin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret eden Pruitt, bir haber ajansının en önemli görevinin tarafsız ve gerçeğe dayalı bilgi akışı sağlamak olduğunu dile getirdi. "AA TÜRKİYE VE ORTA DOĞU'DA BÜYÜK ETKİ GÜCÜ OLAN ÖNEMLİ BİR KURULUŞTUR" Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın Genel Müdürü Say Mingcao da Kazancı'ya gönderdiği mektupta, "AA'nın yüz yıllık birikimi, tarihe dayandığı gibi, aynı zamanda geleceği de kucaklamaktadır. İnanıyorum ki Anadolu Ajansı sizin liderliğinizde kesinlikle daha büyük bir gelişme sağlayacaktır." ifadesine yer verdi.

AA'nın Türkiye ve Orta Doğu'da büyük etki gücü olan önemli bir haber kuruluşu olduğunu belirten Say, Şinhua Haber Ajansı ve Anadolu Ajansının uzun vadeli dostça ilişkilerini sürdürerek, sadece haber değişimi gibi alanlarda ikili iş birliği yapmakla kalmayıp, aynı zamanda Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) çerçevesinde birbirlerini desteklediğini vurguladı. Say, mektubunda, "İki ajansın iş birliğini genişletmek için sizinle ortak çaba sarf etmeye hazırım. İki ajanstan gelen doğru, kapsamlı ve objektif haberler, Çin ve Türkiye halkları arasındaki karşılıklı anlayışı ve dostluğu daha da geliştirecek, iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirecek, haber ajanslarının yapıcı rolünü ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı. Moğolistan Ulusal Haber Ajansı (MONTSAME) Genel Müdürü Ganchimeg Badamdorj ise gönderdiği tebrik mektubunda, MONTSAME ve AA haber ajanslarının, iş birliği anlaşmasının imzalanmasından bu yana birbirlerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, iki haber ajansı arasındaki ortaklığın iki ülke arasındaki sosyal, politik, ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğine önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) Genel Müdürü Eftychios Pallikaris de Kazancı'ya gönderdiği mektupta, "Ajansınızın yıl dönümü olan bu mutlu günde, size ve AA'nın gazeteci, fotoğrafçı ve geri kalan tüm personelinden oluşan harika ekibine gelecek yıllarda her türlü başarıları diliyorum." ifadelerine yer verdi. Pallikaris, AA'nın Türkiye ve ötesindeki medya dünyasına büyük değer katmaya devam etmesini ve katıldığı tüm medya birliklerindeki önemli ortak rolünü korumasını dilediğini kaydetti. "AA ÇOK DİLLİ YAYINLARIYLA ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP" Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG'un Direktörü Branka Djukic, Kazancı'ya mektubunda, AA'nın zor bir zamanda 100. yılını kutladığını belirterek, "Anadolu Ajansının bir sonraki yüzyılının size daha başarılı hikayeler, tüm dünyaya ise istikrar getirmesini diliyorum." mesajını paylaştı. Kıbrıs Haber Ajansı Direktörü George Penintaex, Kazancı'ya mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle size ve Anadolu Ajansına en içten tebriklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mektubunda AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en önde gelen haber kaynağı olduğunu vurgulayan Penintaex, şunları kaydetti: "Türkiye'nin en önde gelen haber kaynağı olan Anadolu Ajansı, Türkiye’nin siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatını her yönüyle haberleştirmesinin yanı sıra dünya meselelerini de dünya çapındaki ofisleri ve çok dilli yayınları sayesinde haberleştirmede önemli bir role sahiptir. Bu önemli misyonun ikinci yüzyılı başlarken, önümüzdeki yılların Anadolu Ajansına bereketli ve verimli çalışmalar ile yeni başarılar kazandırmasını diliyorum." Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) Genel Müdürü Armela Krasniqi ise Kazancı’ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. yılı dolayısıyla en iyi dilek ve içten tebriklerimizi şahsım ve başında bulunduğum ajansım adına iletmek gerçek bir ayrıcalıktır." ifadelerine yer verdi. Bu özel yıl dönümünün Türkiye ve Arnavutluk arasındaki son derece köklü, asırlardır süren tarihi ve geleneksel dostluğu hatırlattığını vurgulayan Krasniqi, şunları kaydetti:

"Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) ve Anadolu Ajansı yıllardır bölgesel medya ve ötesinde saygın ortaklar olmuşlardır. Ortak çalışmalar birbirimizi daha güçlü ve saygın hale getirmiştir. Balkanlar'daki en eski ajanslardan biri olan AA, Türkiye’nin ana haber kaynağı olduğunu kanıtlamış bir ajanstır ve kardeş ajanslara örnek olmaktadır. Arnavutça haber servisinin eklenmesi de AA'ya değer katmıştır. ATA olarak dünya genelinde yaşanan koronavirüs gelişmelerini ve can kayıplarıyla ilgili ciddi durumu büyük endişeyle takip etmekteyiz. Her şeye rağmen AA’nın kuruluşunun 100. yılı hepimiz için sevinç kaynağıdır." "MEDYA DÜNYASINDA BİR ASIRDIR VAR OLMAK TAKDİRE ŞAYAN" Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı Medya Enformasyon Ajansı (MIA) Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Dragan Antonovski de tebrik mektubunda, medya dünyasında bir asırdır var olmanın takdire şayan bir başarı olduğunu belirtti. Antonovski, mektubunda, MIA olarak AA’nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını kaydederek "Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti ile neredeyse aynı zamanda kuruldu ve o zamandan beri ülke tarihinin en önemli olaylarının yanı sıra faaliyetleri genişledikçe dünya hakkında da bilgi vermeye devam etti." ifadelerine yer verdi.

Mektubunda, MIA ve AA’nın Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) içerisinde uzun geçmişe dayanan bir iş birliğine sahip olduğunu hatırlatan Antonovski, AA'nın Türkiye ve dünya medyasındaki varlığının daha uzun yıllar sürmesini ve başarılı çalışmalarının sürmesini diledi. Her alanda karşılıklı çıkarları içeren iş birliğinin daha da geliştirilmesi için hazır olduklarının altını çizen Antonovski, "Haber ajansları olarak bizler, halkın çıkarları için çalışmakta ve medya okuryazarlığı ile profesyonel gazeteciliğin temellerini oluşturmaktayız." ifadelerini kullandı. "AA ANLAMLI YIL DÖNÜMÜNĞ ZOR BİR ZAMANDA KUTLUYOR" Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic, tebrik mektubunda, AA'nın anlamlı yıl dönümünü tüm dünyayı etkileyen zor bir zamanda kutladığına dikkati çekti. Mektubunda, FENA olarak AA ile yıllardır her alanda başarılı şekilde iş yapmaktan gurur duyduklarını belirten Huremovic, "Eminim ki AA önümüzdeki yüzyılda da Türk devleti ve vatandaşlarının en önemli destekçisi olacaktır. Bu özel yıl dönümünüzde size ve AA çalışanlarına en içten tebriklerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

Reuters Başkanı Michael Friedenberg, Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Bu yıl dönümü önemli bir milat ve ajanstaki herkesin becerisi ve çok çalışmasının bir delilidir." ifadelerine yer verdi. AA ile Reuters arasındaki değerli ortaklığa işaret eden Friedenberg, şunları kaydetti: "Bu vesileyle değerli ortaklığımız için de sizi tebrik etmek isterim. Anadolu Ajansı videolarının Reuters Connect üzerinden dağıtılması iki taraf için de yararlıdır. Bu iş birliği AA’nın daha geniş ve küresel kitlelere ulaşmasına destek olacak, bizim müşterilerimizin ise Orta Doğu ve ötesinden önemli içerikler elde etmesini sağlayacaktır. Sizinle bu şekilde çalışmaktan oldukça mutluyuz. 100. yılında AA’da çalışan herkese Reuters adına mutluluklar dilerim. İş birliği için tekrar teşekkür ederim. Nice 100. yıllara." "AA İLE YONHAP ARASINDA YAKIN VE GÜÇLÜ DOSTLUK KURULDU" Güney Kore Haber Ajansı (YONHAP) Başkanı ve Genel Müdürü ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkanı Cho Sung-boo, Kazancı'ya gönderdiği mektupta, AA’nın 100. yılını tebrik ettiğini belirtti.

Cho, mektubunda, AA'nın gazetecilik misyonuyla kazandığı güveni ve şöhreti takdir ettiklerini vurgulayarak, "Anadolu Ajansı, kurulduğu günden bu yana geride bıraktığımız yüz yılda en zorlu ve fırtınalı dönemlerden başarıyla geçmesini bilmiştir." ifadelerini kullandı. Türk halkı ile Güney Kore halkının eskiden beri süregelen kardeşlik bağlarına paralel olarak AA ile YONHAP arasında uzun zamana dayanan yakın ve güçlü bir dostluk kurulduğunun altını çizen Cho, mektubunda şunları kaydetti: "OANA Başkanı olarak, Anadolu Ajansının 2010 - 2013 Dönem Başkanlığı görevinde yürüttüğü önemli liderliğiyle Birliğe yaptığı büyük katkıları da not etmek istiyorum. Bu bakımdan, OANA Başkan Yardımcısı olarak görevini yürüten Anadolu Ajansının YONHAP ile beraber liderliğini göstererek OANA’yı, Asya-Pasifik bölgesindeki haber ajansları arasında üretken ve faydalı bir birlik yapmaya katkı sağlayacağını umuyorum." "AA İLE İŞ BİRLİĞİNE İSTEKLİYİZ" Slovenya Basın Ajansı (STA) Genel Müdürü Bojan Veselinovic, Kazancı’ya gönderdiği mektubunda, "Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde bulunan Anadolu Ajansı çalışanları da dahil sizlerin 100. yıl dönümünü içtenlikle kutlarız." ifadelerine yer verdi.

Veselinovic, mektubunda, AA'nın 100 yıllık bir geleneği olduğunu anımsatarak, AA ile iş birliği yapma konusunda istekli olduklarını vurguladı. Japon Haber Ajansı (KYODO) Genel Müdürü Toru Mizutani ise Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü KYODO Haber Ajansı ve kendi adıma gönülden tebrik ederim. Anadolu Ajansı ve KYODO uzun zamandır dostluk ve iş birliğine dayalı bir ilişki içerisindedir." ifadelerine yer verdi. Hem Türkiye'de hem de dünyada güven ve saygı kazanan AA'nın haber hizmetindeki önemli yeri dolayısıyla tebriklerini dile getiren Mizutani, şunları kaydetti: "Eminim iki haber ajansı da bu zor zamanların üstesinden gelecek ve ileriki zamanlarda haber servisleri aracılığıyla Türkiye ve Japonya vatandaşlarının ortak anlayışları çerçevesinde ilişkilerini daha da üst seviyelere taşıyacaktır. Anadolu Ajansının önümüzdeki yüzyılda da başarılı olmasına ve gelişmesine yardım edecek liderliğiniz ve çabalarınız için şahsi minnettarlığımı iletmek isterim."

"AA ÇOK DEĞERLİ BİR BİLGİ KAYNAĞI" Fas Haber Ajansı (MAP) Genel Müdürü Halil Haçimi İdrissi de tebrik mektubunda AA'nın 100. yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını dile getirerek Ajansın muhabirlerine, teknik ve idari personeline emeklerinden dolayı takdirini iletmek istediğini belirtti. İdrissi, "Anadolu Ajansı yüzyılı aşkın bir süredir, Türkiye ve dünyadaki abonelerine bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler hakkında haber akışını sağlayan çok değerli bir bilgi kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı. AA İLE UKRINFORM ARASINDAKİ PROFESYONEL İŞ BİRLİĞİNE VURGU Ukrayna Ulusal Haber Ajansı (UKRINFORM) Genel Müdürü Oleksandr Kharchenko, AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 'Karadeniz bölmekten ziyade birleştirir'. Ben bu söze içten bağlılığımı belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu. AA ile UKRINFORM arasında özellikle haber ajanslarının ortak mücadelesi olan dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda, hem karşılıklı hem de profesyonel iş birliği içerisinde uzun zamandır devam eden ortaklığı vurgulayan Kharchenko, mektubunda şunları kaydetti:

"Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs salgını sadece insanlık için zor bir test olmamıştır. Aynı zamanda takipçilerine dünyada gerçekte neler yaşandığını iletmesi gereken haber ajansları da dahil herkesin birlik ve beraberlik çabalarını göstermesi için bir fırsat olmuştur. Küresel politik süreçler, sosyal gelişmeler, savaşlar gibi konuları haber yapmak, bizleri özellikle insanlar ve dünyanın kaderi konusunda sorumlu kılmaktadır." İRAN RESMİ HABER AJANSI IRNA İran'ın resmi haber ajansı (IRNA) Genel Müdürü Seyed Zia Haşemi, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek AA ve IRNA'nın, 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan bu yana yakın ilişkilerini sürdürdüklerini vurguladı. Haşemi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "AA’nın bu uzun yolculuğu yöneticilerin, habercilerin ve çalışanlarının azim ve kararlılığı olmadan mümkün olamazdı." ifadelerini kullandı. Dünyanın özellikle bu zor dönemde ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş gösterdiği bu günlerde medyanın profesyonel kararlılığına ihtiyaç duyduğunu belirten Haşemi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda AA ve diğer uluslararası haber ajanslarıyla iş birliğine IRNA olarak her daim hazırız. Gerçek şu ki, Anadolu Ajansı ve IRNA, aralarında 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan beri yakın ilişkilerini sürekli geliştirmektedir. İki haber ajansı haber ürünlerini birbiriyle paylaşmış ve birbirlerinin habercilerine her zaman destek sağlamıştır. IRNA ve AA, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) bünyesinde de etkili iş birliklerinde bulunmuşlardır. Umarım AA ve IRNA arasındaki dostane ilişkiler gelecekte de gelişerek devam eder." İTALYA AJANSI ANSA: BİLGİNİN EN SAYGI DUYULAN KAYNAĞI İtalya Ulusal Basın Birliği Ajansını (ANSA) Genel Müdürü Stefano De Alessandri, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti. De Alessandri, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "AA, tarihi boyunca Türkiye’nin resmi haber ajansı statüsünü korudu ve hala bilginin en saygı duyulan kaynağı olarak kabul ediliyor." ifadesine yer verdi.

Koronavirüsün dünyayı değiştirdiği bir zamanda haber ajanslarının yanlış bilgiyle mücadele etmeleri ve kamu ile özel kuruluşların görünürlüğünü artırarak onları desteklemeleri gerektiğini dile getiren De Alessandri, AA ile ANSA arasında iş birliğinin daha fazla geliştirmesini umduğunu vurguladı. "BALKANLAR VE AVRUPA'NIN EN SAYGIN HABER KAYNAKLARINDAN BİRİ" Bulgaristan haber ajansı BTA Genel Müdürü Maksim Minçev de 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'ya kendisinin ve meslektaşlarının tebriklerini iletirken, "AA, Balkanlar, Avrupa ve tüm dünyada yıllar geçtikçe en eski, en güvenilir ve en saygın haber kaynaklarından biri olduğunu kanıtlamıştır." ifadesini kullandı. "Kardeş ajanslar" kavramının koronavirüs tehdidinin gölgesinde değişen dünyada daha fazla önem kazandığını vurgulayan Minçev, salgının yavaşlatılması ve durdurulması için ihtiyaç duyan herkese doğru ve güvenilir bilginin ulaştırılması çağrısı yaptı. Minçev, mektubunu "Güvende kalın" temennisiyle noktaladı. "AA'nın bu yeni tarihi anın da üstesinde geleceğine inanıyoruz"

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) Avrupa Bölge Direktörü Christine Buhagiar da 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'ya iyi dileklerini iletti.

AA'nın 100 yıllık geçmişiyle kurum olarak Kovid-19 salgının yaşandığı bu zor günleri aşacağına inandığını ifade eden Buhagiar, "Anadolu Ajansı, 100 yılı aşan varlığıyla kurum olarak direncini gösterdi. AA’nın bu yeni tarihi anın da üstesinden geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. "AA İLE İŞ BİRLİĞİNDEN MEMNUNUZ" Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES) Genel Müdürü Claudia Nicolae, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kazancı'ya gönderdiği mektupta, AA ile iş birliğinden çok memnun olduklarını ve bunun uzun yıllar boyunca devam etmesini istediklerini kaydetti. Nicolae, mektubunda, şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz sadece barış ve huzur döneminin gazetecileri değiliz, sadece iyi ve güzel şeyleri haber yapamayız. Topluma gerçekleri, olayları, sorunları olduğu gibi gösteririz. Bu meslek belli bir saatte başlayıp biten bir iş değildir. Doktorlar yemin eder, bizim bir yeminimiz yoktur. Ancak bu işi bir kez yapınca damarlarımıza kadar girer ve ister kaza olsun ister doğal bir afet ya da başka bir şey, sade vatandaşlar olarak tek bir olayı bile es geçemeyiz."

"AA, BÜYÜK BİR ULUSLARARASI HABER AJANSI" Tunus Haber Ajansı (TAP) Genel Müdürü Nabil Gargabou, mektubunda AA’yı dünya çapında güçlü bir ofis ve muhabir ağı olan, güvenilirlik ve doğruluk içeren siciliyle iftihar eden büyük bir uluslararası haber ajansı olarak gördüklerini vurguladı. AA'nın tüm Fransızca servisinin de yer aldığı en büyük yurt dışı ofislerinden birine Tunus’un ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduklarını belirten Gargabou, "Bu vesileyle zaten tatmin edici olan iş birliğimiz ve dostane ilişkimizi daha da geliştirmek niyetinde olduğumuzu yinelemek isteriz." ifadelerini kullandı. KosovaPress Haber Ajansı Genel Müdürü Suzana Rakovica, gönderdiği mektupta, AA ile Balkan Haber Ajansları Birliği – Güneydoğu Avrupa’nın (ABNA-SE) bir parçası olmaktan, özellikle bu bölgede ve ötesinde barışın güçlenmesine katkıda bulunmaktan ve insanların doğru haber almasına destek olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Kazak haber ajansı UHA Kazinform Genel Müdürü Askar Umarov da Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Şahsınızı ve ekibinizi kardeş Türk kuruluşu Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutluyorum." ifadesine yer verdi.

AA'nın hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir profesyonellik anlayışı içinde okurlarına hızlı ve güvenilir bilgi sağladığını ifade eden Umarov, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan ajansınız onun ilkelerini devam ettiriyor. Doğru, objektif ve hızlı yayıncılık anlayışınızla güvenilir haberin kaynağı olmaya devam ediyorsunuz." "AA'nın Filistin haklarını savunma konusunda rolünü takdir ediyoruz"

Filistin İletişimciler ve Medya Derneği Başkanı Dr. Sami Ebu Zühri de AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, AA'yı ve çalışanlarını tebrik etti. AA'nın Türkiye halkına Filistin davasını ve gelişmelerini yakından tanıtmaya çalışan bir medya kuruluşu olarak değerli bir hizmet yaptığına dikkati çeken Ebu Zühri, "Filistin meselesi konusundaki gelişmeleri izlemek, İsrail'in suçlarını açığa çıkarmak ve Filistin haklarını savunmaya katkıda bulunmak konusundaki büyük rolünüz nedeniyle ajansınıza derin takdirlerimizi bildirmek isteriz." ifadelerini kullandı.

"AA TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR" Türk Dünyası Eğitim ve Bilim İşbirliği Organizasyonuna (TWESCO) bağlı Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali de yayımladığı tebrik mesajında, "Türk dünyasının köklü kurumlardan biri olan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü şahsım ve Uluslararası Türk Akademisi adına en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi. AA'nın küresel çapta güçlü bir yayın organına dönüşerek Türk dünyasının en güzel günlerine tanıklık ettiğini dile getiren Kıdırali, "'Dilde, fikirde, işte birlik' diyen İsmail Gaspıralı’nın şiarını dirilten Anadolu Ajansı, günümüzde de kardeş ülkelerimiz arasında enformasyon alanındaki iş birliğini artırarak birliğini güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Kazancı'ya gönderdiği kutlama mesajında, "Kıbrıslı Türklerin hem Türkiye hem de dünya haberlerine ulaşmasında ana kaynak olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadesini kullandı. Gürdallı, Türkiye'nin resmi haber ajansı AA ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) resmi haber ajansı TAK'ın halklarının varoluş mücadelesi verdiği kritik günlerde kurulduğunu hatırlatarak, bu kardeş kurumların hem halkı bilgilendirmek hem de ülkenin sesini dünyaya duyurmak misyonuyla önemli görevler üstlendiğini vurguladı.