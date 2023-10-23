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  4. Dünya basınında Türkiye manşetleri! İletişim Başkanlığı o haberleri bir bir paylaştı

Dünya basınında Türkiye manşetleri! İletişim Başkanlığı o haberleri bir bir paylaştı

23.10.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dünya basınında Türkiye'nin konu alındığı haberlerin yer verildiği bülteni paylaştı. 20-23 Ekim aralığını kapsayan haberlerde Hamas-İsrail çatışmasında Türkiye'nin rolüne değinildi.

Dünya basınında Türkiye manşetleri! İletişim Başkanlığı o haberleri bir bir paylaştı

Dünyanın yakından takip ettiği Hamas-İsrail savaşında Türkiye de devrede. İnsani yardım koridoru ve ateşkes için girişimlerini sürdüren Türkiye'nin bu adımları dünya basınında da yer buldu.

İletişim Başkanlığı Devlet Enformasyon sistemi, 20-23 Ekim tarihleri arasındaki dünya basınından manşetleri ve dünya basınında Türkiye bültenini paylaştı. Bültende dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarında çatışma ve Türkiye'nin hamleleri konu alındı.

Bültende yer alan ve dünya basınına damgasını vuran manşetlerden bazıları şöyle:

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4

5

3

Günün önemli manşetleri


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İletişim Başkanlığı

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