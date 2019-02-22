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Dünya bu kareleri konuşuyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2019 21:45 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Dünya bu kareleri konuşuyor!

Dünya bu kareleri konuşuyor!

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
Kudra, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistin israil

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