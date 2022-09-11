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Dünya Güreş Şampiyonası

11.09.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden Ali Cengiz, dünya üçüncüsü oldu

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda bronz madalya aldı.

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonanın ikinci gününde Ali Cengiz, bronz madalya müsabakasında İranlı Naser Ghasem Alizadeh ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 7-1 kazanan milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu. Ali Cengiz, dünya şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti.

Ali Cengiz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, büyüklerde ilk kez milli takımda yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok zorlu mücadelelerden geçtik. İlk defa büyüklerde madalya aldım. Çok sevinçliyim, ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için gururluyum. Çok zorlu çalışmalardan geldik. Bu madalyada emeği geçen çok insan var. Beni yetiştiren hocalarım, kulübüm, başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bugün üç bronz madalya maçını da kazandık. Grekoromen Milli Takımı olarak çok güzel başlangıç elde ettik. Güzel bir sonuçla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum."

- Milli güreşçiler üçte üç yaptı

Grekoromen stilde milli sporcular, bugün çıktıkları üç bronz madalya müsabakasını da kazandı.

Ali Cengiz'in yanı sıra Selçuk Can ve Yunus Emre Başar da üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

- Murat ve Metehan'ın bronz madalya şansı sürüyor

Grekoromen stilde 67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Murat Fırat ve 97 kiloda mücadele eden dünya şampiyon Metehan Başar, repesaj hakkı elde etti.

Milli sporcu Ahmet Uyar (63 kilo) ise yenildiği rakibi finale çıkamadığı için elendi.

- Burhan Akbudak altın madalya için mücadele edecek

Milli sporcu Burhan Akbudak, şampiyonada yarın akşam seansında grekoromen stil 82 kiloda altın madalya müsabakası yapacak.

Geçen yıl dünya ikincisi olan milli güreşçi, finalde Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşı karşıya gelecek.

- Rıza Kayaalp mindere çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarın ayrıca grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kiloda elemeler yapılacak.

Türkiye'yi grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, 130 kiloda Rıza Kayaalp; kadınlar 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda ise Yağmur Çakmak temsil edecek.

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Güreş Rıza Kayaalp

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