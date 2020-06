Dünya güzellerinin sırrı burada! Parıldayan bir cilt için beslenme önerileri...

TURUNÇGİLLER

Portakal, mandalina ve kivi gibi bol miktarda C vitamini içeren meyveler cilt lekelerini iyileştirici etkiye sahiptir. C vitamini serumları kullanmak ya da C vitamini içeren besinler tüketmek cildinizi hem içten hem de dıştan iyileştirir ve lekelerden kurtulmanızı sağlar. Cildiniz lekelerden arındığında daha parlak ve daha aydınlık görünecektir.

CEVİZ

Ceviz, içeriğinde bulunan doymamış yağ asitleriyle cildin nem dengesini korur ve esnekliğini kaybetmemesini sağlar. Ceviz, damarları pürüzsüz hale getirerek kan akışını rahatlatır. Ceviz düzenli kullanımda ciltteki pürüzleri giderir ve cilde parlaklık verir. Çinko minerali açısından zengin olan ceviz; akne oluşumunu engeller, hücrelerin yenilenmesini sağlar ve yağ üretimini sağlayan hormonları kontrol altına alır. Her gün birkaç adet ceviz yemek ışıl ışıl ve sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

SOMON

Somon, bir yağ asidi çeşidi olan Omega-3 açısından en zengin balık türlerinden biridir. Kuru ve cansız ciltlerin sebebi vücuttaki yağ asitlerinin eksikliği olabilir. Yağ asitleri cildin kendini yenilemesini ve esnekliğini korumasını sağlar.