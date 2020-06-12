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Dünya güzellerinin sırrı burada! Parıldayan bir cilt için beslenme önerileri...

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Parlak ve aydınlık bir cilde sahip olmayı kim istemez? Işıltılı bir cilde sahip olmak için pahalı kozmetik ürünlerine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Cildinizin sağlıklı ve ışıl ışıl gözükmesi için cildinizi temiz tutmanın yanında sağlıklı besinler tüketmeniz oldukça önemli. Peki, ışıltılı bir cilt için nasıl beslenmelisiniz?

Dünya güzellerinin sırrı burada! Parıldayan bir cilt için beslenme önerileri...

Cildiniz yediklerinizin aynasıdır. Sağlıklı beslenmek, tüm vücudunuzu etkilediği gibi cildinizi de etkiler. Sağlıklı besinleri tükettiğinizde yararlı maddeler kan yoluyla cildinize ulaşarak cildinizi yeniler. Sürekli sağlıksız beslenen kişilerin cildi parlaklığının yitirerek solgun ve cansız bir hal alır. Peki, cildinizin ışıltısını ve aydınlığını artıracak besinler nelerdir? Hangi yiyecekler yaşlanmayı ve cilt sorunlarını engeller?

HER ŞEYDEN ÖNCE SU!

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İnsan vücudunun dörtte üçünü oluşturan su, tüm organlar gibi cildin de en büyük ihtiyacı. Su içmek, cildin kurumasını önler ve esnekliğini artırarak yaşlanmayı geciktirir. Yeterli su tüketimi cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırırken daha aydınlık ve daha parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. Parlak bir cilt için günde yaklaşık 2 litre su tüketimi oldukça önemlidir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

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Parlak bir cilt için; maydanoz, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri menülerden eksik etmemek gerekir. Bol bol ve düzenli olarak yeşil yapraklı sebze tüketmek, cilt hücrelerini yenileyerek parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. Yeşil yapraklı sebzeler içerdiği bol miktarda antioksidan sayesinde yaşlanmayı geciktirir.

TURUNÇGİLLER

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Portakal, mandalina ve kivi gibi bol miktarda C vitamini içeren meyveler cilt lekelerini iyileştirici etkiye sahiptir. C vitamini serumları kullanmak ya da C vitamini içeren besinler tüketmek cildinizi hem içten hem de dıştan iyileştirir ve lekelerden kurtulmanızı sağlar. Cildiniz lekelerden arındığında daha parlak ve daha aydınlık görünecektir.

CEVİZ

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Ceviz, içeriğinde bulunan doymamış yağ asitleriyle cildin nem dengesini korur ve esnekliğini kaybetmemesini sağlar. Ceviz, damarları pürüzsüz hale getirerek kan akışını rahatlatır. Ceviz düzenli kullanımda ciltteki pürüzleri giderir ve cilde parlaklık verir. Çinko minerali açısından zengin olan ceviz; akne oluşumunu engeller, hücrelerin yenilenmesini sağlar ve yağ üretimini sağlayan hormonları kontrol altına alır. Her gün birkaç adet ceviz yemek ışıl ışıl ve sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

SOMON

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Somon, bir yağ asidi çeşidi olan Omega-3 açısından en zengin balık türlerinden biridir. Kuru ve cansız ciltlerin sebebi vücuttaki yağ asitlerinin eksikliği olabilir. Yağ asitleri cildin kendini yenilemesini ve esnekliğini korumasını sağlar.

YEŞİL ÇAY

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Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırıcı ve kilo vermeye yardımcı olma özellikleriyle bilinir. Aynı zamanda cilde de oldukça faydalı olan yeşil çay antioksidan deposudur. Yeşil çay akne oluşumunu engeller, yaşlanmayı geciktirir ve cildi sıkılaştırır. Antioksidan açısından zengin yeşil çay, cildi temizleyerek daha parlak ve daha ışıltılı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

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