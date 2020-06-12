Dünya güzellerinin sırrı burada! Parıldayan bir cilt için beslenme önerileri...

Cildiniz yediklerinizin aynasıdır. Sağlıklı beslenmek, tüm vücudunuzu etkilediği gibi cildinizi de etkiler. Sağlıklı besinleri tükettiğinizde yararlı maddeler kan yoluyla cildinize ulaşarak cildinizi yeniler. Sürekli sağlıksız beslenen kişilerin cildi parlaklığının yitirerek solgun ve cansız bir hal alır. Peki, cildinizin ışıltısını ve aydınlığını artıracak besinler nelerdir? Hangi yiyecekler yaşlanmayı ve cilt sorunlarını engeller?

HER ŞEYDEN ÖNCE SU!

İnsan vücudunun dörtte üçünü oluşturan su, tüm organlar gibi cildin de en büyük ihtiyacı. Su içmek, cildin kurumasını önler ve esnekliğini artırarak yaşlanmayı geciktirir. Yeterli su tüketimi cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırırken daha aydınlık ve daha parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. Parlak bir cilt için günde yaklaşık 2 litre su tüketimi oldukça önemlidir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Parlak bir cilt için; maydanoz, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri menülerden eksik etmemek gerekir. Bol bol ve düzenli olarak yeşil yapraklı sebze tüketmek, cilt hücrelerini yenileyerek parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. Yeşil yapraklı sebzeler içerdiği bol miktarda antioksidan sayesinde yaşlanmayı geciktirir.