DÜNYA İKİNCİSİ AMPUTE MİLLİ TAKIMI YURDA DÖNDÜ

Ömer Güleryüz: "En büyük hedefimiz şampiyonluktu"

Uğur Özcan: "Şampiyonluk için söz vermiştik ama olmadı"

Barış Telli: "Dün bir yıkım yaşadık, ağlamaktan sabah edemedim"

Osman Çakmak: "Olmayınca olmuyor"

Olgucan KALKAN - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA)

Dünya Kupası finalinde penaltı atışları sonucunda Angola'ya mağlup olarak dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı, yurda döndü.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinden kalkan uçakla Paris aktarmalı İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 21.00'de ulaşan kafileyi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, federasyon yetkilileri ve yüzlerce taraftarlar karşıladı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, dünya ikincisi olan kafileye çiçek takdim etti.

Öte yandan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, takım kaptanı Osman Çakmak ve futbolculardan Ömer Güleryüz ile Barış Telli, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GÜLERYÜZ: "EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUKTU"

Ömer Güleryüz, turnuvaya şampiyonluk parolasıyla gittiklerini belirtirken, "Üzgün bir şekilde geldik çünkü biz oraya şampiyonluk parolasıyla gittik. En büyük hedefimiz şampiyonluktu. Penaltılara kadar maçı taşıyıp penaltılarla kaybetmemiz bizi çok üzmüştü. Ama halkımızın bize desteği biraz da olsa moral verdi. Çok mutlu etti bizi. İnşallah 2022 Dünya Kupası'nı oradan getirmeyi hedefliyoruz. Bu coşkuyu, taraftarı gördükten sonra. Bize olan ilgiyi gördükten sonra başaracağımıza inanıyorum. Son maça çok motive, konsantre çıktık. Angola çok koşan bir takımdı ve bu bizi biraz bozdu. Üst üste maçlar biraz yorulmamıza sebep oldu. Maçtan sonra zaten kendimize gelemedik. Ben odada yatar yatmaz sabaha kadar gözlerimden yaş geldi. Buraya gelene kadar da her saniye o an aklıma geldikçe gözlerim doldu. Bu taraftarı gördükten sonra biz ne mutlu ki dünya ikincisi olmuşuz diyoruz. 2'ncilik büyük bir şey ama biz şampiyonluk hedefi ile gittiğimiz için üzgün bir şekilde geliyorduk ancak bu kadarını beklemiyorduk. Bunu gördükten sonra herkesin yüzü gülüyor. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Bize destek verdikleri sürece biz daha iyisi yapmaya çalışacağız inşallah. Herkese teker teker teşekkür ediyoruz" dedi.

Meksikalıların, kendilerinin oyun tarzını çok sevdiğini kaydeden Güleryüz sözlerini şu sözlerle sonlandırdı: "Meksikalılar da bizi çok sevdi. Oyun tarzımızı sevdiler. Biz orada oyunumuzu çok iyi sergiledik. Bizim gibi güzel oyun sergileyen, saha içerisinde davranışıyla, duruşuyla yer alan kimse yoktu. Meksika halkı da maçlarımızı izleyerek bizi çok sevdi. Meksika maçında da bizi destekleyenler vardı. Final maçında bütün taraftarı arkamıza aldık. Ama hayırlısı böyleymiş. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi hazırlanıp, o kupayı buraya getireceğiz."