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Dünya, Medvedev'in bu sözlerini konuşuyor! 'Ukrayna için kıyamet olur'

18.07.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Moskova cephesinden yeni bir açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Ukrayna tarafından Kırım'a bir saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini söyleyerek, "Kırım'a saldırı olursa Ukrayna'yı kıyamet bekliyor" dedi.

Dünya, Medvedev'in bu sözlerini konuşuyor! 'Ukrayna için kıyamet olur'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken yeni haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitriy Medvedev, Ukrayna yönetiminin Kırım'ı, Rusya'dan geri almak ve Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemek gibi söylemlerine yöneli "Kırım'a saldırı olursa Ukrayna'yı kıyamet bekliyor" açıklamasını yaptı.

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"SAKLANMAK MÜMKÜN OLMAYACAK"

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve şu anda Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dimitriy Medvedev, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Rusya'nın batı ile ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Medvedev, Ukrayna yönetiminin Kırım'ı, Rusya'dan geri almak ve Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemek gibi söylemlerine yönelik, "Zaman zaman bir takım açıklamalarla ortaya çıkan bazı yüceltilmiş kanlı palyaçolar bizi tehdit etmeye çalışıyor. Kırım'a yönelik saldırıdan bahsediyorum. Böyle bir şey olması durumunda Ukrayna için kıyamet günü gelecek. Çok hızlı ve sert bir şekilde olacak ve saklanmak mümkün olmayacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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"BATI BİZİ KISKANIYOR"

Batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilime de değinen Medvedev, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin amacı, Rusya'nın gelişimini mümkün olduğunca engellemektir. Birçok yönden bizi ve yeteneklerimizi kıskanıyorlar. Dünyayı olduğu gibi algılamalıyız. Ülkemiz tüm devletleri memnun edemez. Memnun etmeye çalışan devletler, egemenliklerini ya tamamen ya da kısmen kaybederler. İşte o zaman başkalarının uydu devleti olursunuz. Çok uzun süredir ülkemiz kendine yetiyor ve kimsen uydusu değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna dimitriy medvedev
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